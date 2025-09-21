Iğdır FK, Hatayspor maçının hazırlıklarına başladı

Iğdır FK, 23 Eylül'de sahasında oynayacağı Atakaş Hatayspor maçı için Muhammet Reis yönetiminde antrenmanlarına başladı.

Yayın Tarihi: 21.09.2025 00:13
Güncelleme Tarihi: 21.09.2025 00:13
Alagöz Holding Iğdır FK, Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında 23 Eylül Salı günü sahasında Atakaş Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Antrenman, teknik sorumlu Muhammet Reis yönetiminde Iğdır FK Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Yeşil-beyazlı ekip antrenmanda ısınma çalışmalarıyla başladı ve çift kale maçla taktik uyum ve kondisyon üzerinde çalışmalar yaptı.

Iğdır FK, Hatayspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın yapılacak antrenmanla sürdürecek.

