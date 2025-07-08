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Iğdır FK, İkinci Etap Hazırlıklarına Ankara'da Başladı

Iğdır FK, 2025-2026 sezonu hazırlıkları kapsamında ikinci etap antrenmanlarına Ankara'da başladı.

Yayın Tarihi: 08.07.2025 00:42
Güncelleme Tarihi: 08.07.2025 00:42
Iğdır FK, İkinci Etap Hazırlıklarına Ankara'da Başladı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Alagöz Holding Iğdır FK, 2025-2026 sezonu hazırlıkları çerçevesinde ikinci etap çalışmalarına Ankara'da start verdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, futbolcuların birinci etap sonrası verilen aranın ardından bugünkü antrenman için İncek Alagöz Holding FK Tesisleri'nde toplandığı belirtildi. Birinci etap çalışmalarını 5 Temmuz'da tamamlayan yeşil-beyazlı ekip, bugün gerçekleştirilen idmana 1 saat 35 dakika boyunca devam etti.

Antrenman, yenilenme koşularıyla başlayıp, pas organizasyonlarının ardından geniş alanda top kapma çalışmaları ile sona erdi. Kulüp, yarın yapacağı çalışmalarla yeni sezon hazırlıkları ve hedefleri doğrultusunda ilerleyecek.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Alagöz Holding Iğdır FK, 2025-2026 sezonu hazırlıkları kapsamında...

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Alagöz Holding Iğdır FK, 2025-2026 sezonu hazırlıkları kapsamında ikinci etap çalışmalarına Ankara'da başladı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Alagöz Holding Iğdır FK, 2025-2026 sezonu hazırlıkları kapsamında...

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Alagöz Holding Iğdır FK, 2025-2026 sezonu hazırlıkları kapsamında ikinci etap çalışmalarına Ankara'da başladı.

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