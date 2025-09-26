Iğdır FK, Milli Ara Öncesi 4 Maçlık Galibiyet Serisi Peşinde

Hedef ve son durum

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Alagöz Holding Iğdır FK, milli ara öncesi iki maçı da kazanarak 4 maçlık galibiyet serisi yakalamayı amaçlıyor. Takım, ligin 6. haftasında oynanan Eminevim Ümraniyespor ve 7. haftasında oynanan Atakaş Hatayspor maçlarından alınan 6 puanla yükselişini sürdürdü.

Iğdır ekibi, yarın deplasmanda karşılaşacağı Esenler Erokspor maçından 3 puan; 9. haftada evinde oynayacağı İstanbulspor maçından da galibiyet alarak milli ara öncesi dört maçlık seriyle girmenin peşinde.

Üzülmez: Oyun ve eksikler

Teknik direktör İbrahim Üzülmez, AA muhabirine tesislerin elverişli olduğunu ve Türk futbolu adına memnun edici bir ortam bulunduğunu söyledi. Salı günü oynanan Atakaş Hatayspor maçından alınan 3 puanın kendileri için önemli olduğunu belirten Üzülmez, "Bizim için önemli tabi iki bu galibiyet, çünkü iyi başlamak istiyorduk. Oyun içerisinde doğru işler yaptık. Özellikle ilk 45 dakikalık süre içerisinde pozisyon anlamında çok önemli işler yaptığımızı düşünüyorum. Yani pozisyon zenginliği, oyuncuların hareketliliği, hücumda genişlik katma, orta sahadaki oyuncuların agresif baskısı vesaire hafta içerisinde gösterdiğimiz şeyleri yapmaya çalıştılar." dedi.

Üzülmez, takımın bazı eksiklikleri olduğunu vurguladı: "Özellikle de defansif anlamda çok bariz bir şekilde yaptığımız hatalar var. Bunları bir şekilde minimuma indirmemiz gerekiyor ki bu ligde zaman zaman o hataların başımıza işler açabileceğini de biliyoruz. Analizlerimizi yaptık, Hatay maçında yaptığımız doğrularımızı daha yukarıya taşımak için oyuncularımızla birebir görüşmeler yaptık ve bundan sonraki haftalarda çok daha iyi işler yapacağımıza, Iğdırspor'u istediği hedeflere taşıyacağımıza inanıyoruz."

Esenler Erokspor karşılaşması

Ligin 8. haftasında deplasmanda oynanacak Esenler Erokspor maçına değinen Üzülmez, rakibin son dönem formuna dikkat çekti: "Bizim için şimdi Esenler Erokspor, son 5 maçı kazanmış. Hücum anlamında üretken, yetenekli bir takım, kaliteli oyuncuları var. Geçiş oyununu iyi oynayan bir takıma karşı oynayacağız ki moral ve motivasyon olarak da şu anda iyi durumdalar. Tabii ki iç saha maçında daha çok coşkulu da oynuyorlar ve sıralamaya baktığınız zaman da lider durumdalar."

Üzülmez, rakibi analiz ettiklerini ve taktik hazırlık yaptıklarını kaydederek, "Antrenman öncesinde rakibin analizlerini yaptık. Nasıl oynuyorlar saha içerisinde, bizim nasıl oynamamız gerektiğini oyuncularımızla konuştuk, toplantılar yaptık. Bugün de sahada o taktik anlamda, rakibimizi analiz anlamında oyuncularımıza göstereceğiz. Rakibi iyi tanıyacağız, iyi gözlemleyeceğiz. Biz kendi oyunumuzu çıkıp aslanlar gibi oynayacağız. Tabii ki saygı duyuyoruz, lider olmuşlar. Son 5 iç saha maçında yanılmıyorsam 16 tane de gol atan bir takım. Dolayısıyla ofansif anlamda üretken bir takım. Biz kendi oyunumuzu, mücadelemizi sahada ortaya koyarak inşallah istediğimiz bir sonuç alırız oradan." ifadelerini kullandı.

Milli araya puan kaybetmeden girmek istediklerini yineleyen Üzülmez, savunma eksiklerine değindi: "Amacımız milli araya kadar kayıpsız gitmek ama futbolda bunu yapmak için de çok mücadele etmeniz gerekiyor. Geldiğimiz günden itibaren 9 tane gol yedik. Bu ligde bu kadar fazla gol yediğiniz zaman hedef anlamında ve hedefe gitme anlamında sıkıntılar yaşarsınız. Dolayısıyla biz oyunu ofansif anlamda doğru yapıyoruz ama defansif tarafımızı da iyi yapmamız lazım. Yani takım boyunu kısaltmamız lazım. Eğer o bölümü iyi yaparsak, oyuncularımızla zaten çalışıyoruz, anlatıyoruz. Oyunun o tarafını doğru yaparsak neden olmasın. Milli takım arasına kadar tabii ki kayıpsız geçmek istiyoruz. Kolay mı, değil ama biz de iyi bir takımız. İyi ve karakterli oyunculardan kurulu bir takımız. Yeter ki kendi coşkumuzu, enerjimizi, mücadelemizi saha içerisine yansıtalım."

Kent ve taraftarla bağ

Üzülmez, takım ve teknik heyetle Iğdır sokaklarına çıkarak vatandaşlarla bir araya geldiklerini, taraftarın ilgisinden memnun kaldıklarını anlattı: "Çok oturduk, konuştuk, fotoğraflar çektirdik, kahveler ve çaylar ısmarlandı. Sıcak kanlı insanlar, güzel bir kent. Onlarla daha fazla iç içe olmamız lazım. Tabii ki yeni geldik, bazı şeyleri birden bire değiştiremiyorsunuz, çok da kolay değil. Maçtan sonraki onların coşkusunu ve taraftarımızın bize karşı ilgisini gördükten sonra çok mutlu olduk."

Üzülmez, kulübün hedeflerini ve sorumluluklarını da vurguladı: "Amacımız onları mutlu etmek, Iğdırspor'u iyi yerlere getirmek, amacımız Cantürk Başkan'a en iyi şekilde destek vermek. Bu anlamda sorumluluklarımız var. Oyuncularımızla beraber o sorumluluğu en iyi şekilde yukarıya taşımak istiyoruz. Dolayısıyla bu şehirle, çarşıyla, halkımızla, taraftarlarımızla ilerleyen dönemlerde inşallah daha fazla bütünleşmeyi düşünüyoruz."

