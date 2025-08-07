Iğdır FK, Moustapha Camara ve Malik Yılmaz'ı Transfer Etti

Iğdır FK'dan İki Yeni Transfer

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Alagöz Holding Iğdır FK, kadrosunu güçlendirmek amacıyla Moustapha Camara ve Malik Yılmaz ile sözleşme imzaladığını duyurdu.

Transfer Detayları

Kulüpten yapılan açıklamada, Moustapha Camara'nın geçtiğimiz sezon Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü forması giydiği ve 2+1 yıllık sözleşme ile Iğdır FK'ya katıldığı belirtildi.

Ayrıca, FC Köln forması giyen Malik Yılmaz ile de 3 yıllık sözleşme imzalandığı ifade edildi. Kulüp, her iki oyuncuya da yeşil beyazlı formalarıyla başarılar diledi.

Açıklamada, "Kulübümüz, yeni transferlerimiz Moustapha Camara ve Malik Yılmaz'a 'hoş geldin' diyor, yeşil beyazlı formamız ile başarılar diliyoruz." İfadelerine yer verildi.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Alagöz Holding Iğdır FK, Moustapha Camara (solda) ile Malik Yılmaz'ı transfer ettiğini açıkladı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Alagöz Holding Iğdır FK, Moustapha Camara (solda) ile Malik Yılmaz'ı transfer ettiğini açıkladı.