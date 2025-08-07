DOLAR
40,65 0,04%
EURO
47,53 -0,19%
ALTIN
4.412,41 -0,26%
BITCOIN
4.700.568,4 -0,48%

Iğdır FK, Moustapha Camara ve Malik Yılmaz'ı Transfer Etti

Iğdır FK, Moustapha Camara ve Malik Yılmaz ile transfer sözleşmeleri imzaladığını duyurdu.

Yayın Tarihi: 07.08.2025 00:24
Güncelleme Tarihi: 07.08.2025 00:24
Iğdır FK, Moustapha Camara ve Malik Yılmaz'ı Transfer Etti

Iğdır FK'dan İki Yeni Transfer

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Alagöz Holding Iğdır FK, kadrosunu güçlendirmek amacıyla Moustapha Camara ve Malik Yılmaz ile sözleşme imzaladığını duyurdu.

Transfer Detayları

Kulüpten yapılan açıklamada, Moustapha Camara'nın geçtiğimiz sezon Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü forması giydiği ve 2+1 yıllık sözleşme ile Iğdır FK'ya katıldığı belirtildi.

Ayrıca, FC Köln forması giyen Malik Yılmaz ile de 3 yıllık sözleşme imzalandığı ifade edildi. Kulüp, her iki oyuncuya da yeşil beyazlı formalarıyla başarılar diledi.

Açıklamada, "Kulübümüz, yeni transferlerimiz Moustapha Camara ve Malik Yılmaz'a 'hoş geldin' diyor, yeşil beyazlı formamız ile başarılar diliyoruz." İfadelerine yer verildi.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Alagöz Holding Iğdır FK, Moustapha Camara (solda) ile Malik Yılmaz'ı...

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Alagöz Holding Iğdır FK, Moustapha Camara (solda) ile Malik Yılmaz'ı transfer ettiğini açıkladı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Alagöz Holding Iğdır FK, Moustapha Camara (solda) ile Malik Yılmaz'ı...

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Alagöz Holding Iğdır FK, Moustapha Camara (solda) ile Malik Yılmaz'ı transfer ettiğini açıkladı.

İLGİLİ HABERLER

Ekmek Fiyatlarına Yüzde 20 Zam: Yeni Fiyatlar Belirlendi

Türkiye'de Bedava Elektrik ve İnternet Dönemi Başlıyor

İran'da Kamu Çalışanlarına Bayram Tatili: Aşırı Sıcaklar Kriz Yarattı

Türk Hava Yolları'ndan 16 Maaş ve Esnek İzin İmkanı: Başvurular Başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sivasspor, Erzurumspor FK Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor
2
Samsunspor, Yeni Sezona Üç Puan Hedefiyle Başlıyor
3
Bengisu Avcı, Okyanus Yedilisi'ni Tamamlamak İçin Japonya'da Kulaç Atıyor
4
Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışı Plaj Etabı Sonuçlandı
5
Bodrum FK, Pendikspor Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor
6
Muhammet Eren Uysal, Avrupa Down Sendrom Şampiyonası'nda Altın Madalya Kazandı
7
Mersin'de 4. Masa Tenisi Veteran Turnuvası İlk Gün Müsabakaları Tamamlandı

Motorin Fiyatlarına Sürpriz İndirim: Yeni Tarifeler Açıklandı

Şok Zam Açıklandı: Toplu Taşımaya Yüzde 30-66 Arasında Artış

Türk Hava Yolları'ndan 16 Maaş ve Esnek İzin İmkanı: Başvurular Başladı

Bakanlıktan Aidatlara Son Dakika Düzenlemesi!

Milyonların Beklediği Tarih: Üniversiteler yeni akademik yıla ne zaman başlayacak?

Müjdeli Promosyon: 80.100 TL Ödeme Fırsatı!

İran'da Kamu Çalışanlarına Bayram Tatili: Aşırı Sıcaklar Kriz Yarattı

Türkiye'de Bedava Elektrik ve İnternet Dönemi Başlıyor

Merkez Bankası'nın Kararıyla Faizler Geriliyor: Bankalar Güncelledi

Ekmek Fiyatlarına Yüzde 20 Zam: Yeni Fiyatlar Belirlendi

KPSS'siz İŞKUR'dan 103 Bin 662 Personel Alımı Başladı!

Polis Olma Hayali Kuruyan Lise Mezunlarına 2500 Kişilik Dev Alım: Hemen Bitecek