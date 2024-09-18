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Iğdır FK'nın Süper Lig Hedefi ve Yatırımları

Iğdır FK, 20 yeni transferle Süper Lig hedefini belirledi ve altyapı yatırımlarıyla dikkat çekiyor.

Yayın Tarihi: 18.09.2024 11:09
Güncelleme Tarihi: 18.09.2024 11:41
Iğdır FK'nın Süper Lig Hedefi ve Yatırımları

Iğdır FK'nın Süper Lig Hedefi

Türkiye'nin en doğusunda bulunan Iğdır, bu yaz transfer döneminde 20 yeni oyuncuyla anlaşarak kadrosunu güçlendirdi. Tesis, stat ve altyapıya yönelik yatırımlarıyla ön plana çıkan Iğdır Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig'de şampiyonluk hedefliyor.

Yükseliş ve Hedefler

Alagöz Holding'in desteklediği Iğdır FK, son dört yılda 3. Lig'den 1. Lig'e yükselme başarısını gösterdi. Şu anda Trendyol 1. Lig'de 5. haftayı 10 puanla tamamlayarak ikinci sırada yer alıyor. Takım, Süper Lig, 1. ve 2. Lig'de tecrübesi olan oyuncular ile yurtdışından gelen futbolcuları kadrosuna kattı. Ayrıca Kars, Ardahan, Ağrı ve Van illerinden de önemli bir taraftar desteği buluyor.

Teknik Direktör ve Oyunculardan Açıklamalar

Teknik direktör Yalçın Koşukavak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, maçlara şampiyonluk hedefiyle çıktıklarını belirtti. 'Herkesin şampiyonluk istediğini biliyorum; özellikle başkanımız Cantürk Alagöz bunun için çok hevesli. Bu kolay değil, zor bir hedef. Başarmak için ben ve oyuncularım her türlü çabayı göstereceğiz,' dedi.

Takım kaptanı Hasan Hatipoğlu ise, tüm oyuncuların sezona şampiyonluk hedefiyle başladığını vurguladı: 'Takımın içi çok güzel. Herkesin içinde şampiyonluk hedefi var.'

Adrien Regattin ise, 'Çok iyi bir başkana sahibiz ve çok deneyimli oyunculardan oluşan bir kadromuz var. Şampiyon olmamak için hiçbir neden yok; ama lig uzun, çalışmaya devam edeceğiz,' ifadelerini kullandı.

Yaz transfer döneminde yaptığı 20 transferle adından söz ettiren, tesis, stat ve altyapı...

Yaz transfer döneminde yaptığı 20 transferle adından söz ettiren, tesis, stat ve altyapı yatırımları dikkati çeken Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig'i şampiyon tamamlayıp Süper Lig'e çıkmayı hedefliyor.

Yaz transfer döneminde yaptığı 20 transferle adından söz ettiren, tesis, stat ve altyapı...

Yaz transfer döneminde yaptığı 20 transferle adından söz ettiren, tesis, stat ve altyapı yatırımları dikkati çeken Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig'i şampiyon tamamlayıp Süper Lig'e çıkmayı hedefliyor.

Yaz transfer döneminde yaptığı 20 transferle adından söz ettiren, tesis, stat ve altyapı...

Yaz transfer döneminde yaptığı 20 transferle adından söz ettiren, tesis, stat ve altyapı yatırımları dikkati çeken Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig'i şampiyon tamamlayıp Süper Lig'e çıkmayı hedefliyor.

Yaz transfer döneminde yaptığı 20 transferle adından söz ettiren, tesis, stat ve altyapı...

Yaz transfer döneminde yaptığı 20 transferle adından söz ettiren, tesis, stat ve altyapı yatırımları dikkati çeken Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig'i şampiyon tamamlayıp Süper Lig'e çıkmayı hedefliyor.

Yaz transfer döneminde yaptığı 20 transferle adından söz ettiren, tesis, stat ve altyapı...

Yaz transfer döneminde yaptığı 20 transferle adından söz ettiren, tesis, stat ve altyapı yatırımları dikkati çeken Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig'i şampiyon tamamlayıp Süper Lig'e çıkmayı hedefliyor.

Yaz transfer döneminde yaptığı 20 transferle adından söz ettiren, tesis, stat ve altyapı...

Yaz transfer döneminde yaptığı 20 transferle adından söz ettiren, tesis, stat ve altyapı yatırımları dikkati çeken Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig'i şampiyon tamamlayıp Süper Lig'e çıkmayı hedefliyor.

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