Iğdır FK ve SOCAR Arasında Önemli Sponsorluk Anlaşması

Iğdır FK ile SOCAR Arasında Sponsorluk Anlaşması

Trendyol 1. Lig temsilcisi Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü, Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi SOCAR ile bir yıllık forma göğüs sponsorluğu anlaşması imzaladı.

İmza Töreninde Önemli İsimler Yer Aldı

Kulüp tesislerinde düzenlenen imza törenine Iğdır Valisi Ercan Turan, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Rashad Mammadov, AK Parti Iğdır Milletvekili ve Kulüp Başkanı Cantürk Alagöz, SOCAR Türkiye CEO'su Elçin İbadov ile teknik heyet ve futbolcular katıldı.

Başarı ve Dostluk Teması

İlk olarak söz alan Cantürk Alagöz, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki benzer ilişkileri vurgulayarak, "Bu anlaşma, iki devletin tek millet olduğunun bir göstergesidir," ifadelerini kullandı. Elçin İbadov ise, "2024-2025 sezonunda, Iğdır Futbol Kulübü'nün maçlarında SOCAR logomuzun yer alacak olması bizim için bir gurur kaynağıdır," dedi.

Iğdır’ın Önemi ve SOCAR’ın Rolü

İbadov, Iğdır’ın Türkiye ve Azerbaycan arasındaki tarihsel bağların simgesi olduğunu belirtti ve SOCAR Türkiye'nin ülkenin en büyük dış yatırımcısı olduğunu vurguladı. "Sosyal projeler, kültürel faaliyetler ve spor ile toplumumuza katkı sağlamak en büyük önceliğimizdir," şeklinde konuştu.

Bu önemli sponsorluk anlaşması, Iğdır Futbol Kulübü ve SOCAR'ın işbirliğinin yanı sıra, iki ülke arasındaki dostluğun güçlenmesine katkıda bulunmayı hedefliyor.