İkas Eyüpspor: Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor maçları Atatürk Olimpiyat Stadı'nda

İkas Eyüpspor, büyük takımlarla oynanacak iç saha maçlarının Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacağını açıkladı.

Yayın Tarihi: 21.08.2025 13:48
Güncelleme Tarihi: 21.08.2025 13:48
İkas Eyüpspor Atatürk Olimpiyat Stadı kararını açıkladı

Kulüpten X hesabı üzerinden duyuru

Trendyol Süper Lig ekibi ikas Eyüpspor, iç saha maçları için yürütülen stat arayışının sonuçlandığını duyurdu. Kulübün, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada önemli bilgiler paylaşıldı.

Açıklamada, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor ile oynanacak iç saha karşılaşmalarının Atatürk Olimpiyat Stadında gerçekleştirileceği belirtildi. Kulüp, stat tercihiyle ilgili kararlılığını ve taraftar desteğine duyduğu güveni vurguladı.

Kulüp ayrıca stat arayışında destek olan Galatasaray, Beşiktaş, RAMS Başakşehir ve Kasımpaşa Kulübüne camia adına teşekkürlerini sundu. Yapılan açıklamada, taraftarların coşkusuyla birlikte unutulmaz anlar yaşanacağına dair beklenti de ifade edildi.

İkas Eyüpsporun duyurusu, ligdeki kritik müsabakalar öncesi kulübün iç saha planlamasını netleştirdi ve taraftarlar arasında geniş yankı buldu.

