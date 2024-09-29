İkas Eyüpspor, Gaziantep FK'yi 3-2 Yenerek 6 Puan Kazandı

İkas Eyüpspor, Gaziantep FK Maçında Galip Geldi

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında İkas Eyüpspor, Gaziantep FK'yi 3-2 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti. Maç sonrasında düzenlenen basın toplantısında konuşan teknik sorumlu Kerem Yavaş, bu galibiyeti 6 puanlık bir maç olarak değerlendirdi.

Maçın Önemi

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda gerçekleşen karşılaşmanın ardından Yavaş, böyle bir maçta kazanmanın kendileri için çok önemli olduğunu vurguladı. "Ligde hedef bakımından direkt rakibimizle oynadık. Evimizde kazanmamız gerekiyordu. Son 6 haftaya baktığımızda, iyi oynadığımızı ama bunun karşılığını alamadığımızı hissetmiştik. Bugün bu 3 puanı almalıyız dedik ve bunu başardık. Çok mutluyuz," şeklinde konuştu.

İlk Yarı Performansı

Maçın ilk yarısında kötü bir başlangıç yaptıklarını belirten Yavaş, "Öne geçmemize rağmen hak ettiğimiz bir golü kalemizde gördük. Hiç memnun olmadığımız bir 45 dakika geçirdik. Eksiğimizi biliyorduk ve bunu oyunculara iyi bir şekilde ilettik. İkinci yarıya daha motive başladık ve skoru lehimize döndürdük," dedi.

Son Dakikalar Gerilimi

Son 10 dakika, takımın skoru koruma psikolojisiyle geriye çekilmesine neden oldu. Bu dönemde rakip takım pozisyonlar buldu fakat Yavaş, sonuçta kazanmayı başardıklarının altını çizdi. "Bu galibiyet bizim için son derece önemliydi," dedi.