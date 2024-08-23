İkas Eyüpspor, Net Global Sivasspor'la Karşılaşacak

İkas Eyüpspor, Net Global Sivasspor'la Deplasmanda Buluşuyor

İkas Eyüpspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında yarın Sivas'ta Net Global Sivasspor'a konuk olacak. Müsabaka, Sivas'taki BG Grup 4 Eylül Stadı'nda gerçekleşecek ve saat 19.15'te başlayacak.

Karşılaşmanın Hakemi Zorbay Küçük

Bugünkü mücadelenin hakemliğini Zorbay Küçük üstlenecek. Eyüpspor'un ilk haftada Corendon Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldığı maçta, teknik direktör Arda Turan kırmızı kart görmüştü.

Arda Turan Cezasını Tamamladı

İkinci haftada Bodrum FK karşısında 4-1'lik bir galibiyet alan Eyüpspor, bu maçta Arda Turan'dan yoksun kalmıştı. Ancak, cezalı süresini tamamlayan Turan, yarınki mücadelede takımının başında yer alacak.