İkas Eyüpspor, RAMS Başakşehir Maçına Hazır!

İkas Eyüpspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda RAMS Başakşehir ile yapacağı maç için hazırlıklarını tamamladı.

Yayın Tarihi: 26.02.2025 22:22
Güncelleme Tarihi: 26.02.2025 23:18
İkas Eyüpspor, RAMS Başakşehir Maçına Hazır!

İkas Eyüpspor, RAMS Başakşehir Maçına Hazır!

İkas Eyüpspor, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3. haftasında yarın RAMS Başakşehir ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarını başarılı bir şekilde tamamladı. Kemerburgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, teknik direktör Arda Turan yönetiminde yapıldı.

İdman Detayları

İdman, ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleri ile başladı. Daha sonra 5'e 2 top kapma ve uzun pas organizasyonları gerçekleştirildi. Antrenmanın final bölümünde ise taktiksel ve bireysel hücum çalışmaları yapıldı. Teknik direktör Arda Turan, idmandan önce futbolcularla sahada uzun bir toplantı gerçekleştirdi.

Ev Sahipliği Değişti

Bu sezon iç saha müsabakalarını Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynayan ikas Eyüpspor, Kasımpaşa-Göztepe maçının olması nedeniyle RAMS Başakşehir’i Spoint İnşaat Ümraniyespor Stadı’nda ağırlayacak.

ikas Eyüpsor, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3. haftasında yarın RAMS Başakşehir'le oynayacağı...

ikas Eyüpsor, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3. haftasında yarın RAMS Başakşehir'le oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Arda Turan (sağda) yönetiminde yapılan idman; ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı. 5'e 2 top kapma ve uzun pas organizasyonlarıyla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel hücum çalışmalarıyla sona erdi.

ikas Eyüpsor, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3. haftasında yarın RAMS Başakşehir'le oynayacağı...

ikas Eyüpsor, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3. haftasında yarın RAMS Başakşehir'le oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Arda Turan (sağda) yönetiminde yapılan idman; ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı. 5'e 2 top kapma ve uzun pas organizasyonlarıyla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel hücum çalışmalarıyla sona erdi.

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