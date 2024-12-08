ikas Eyüpspor, Reeder Samsunspor'u 3-0 Geçti

Trendyol Süper Lig'de Önemli Galibiyet

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında, ikas Eyüpspor, konuk ettiği Reeder Samsunspor'u 3-0'lık net bir skorla mağlup etti.

Maçın Gelişimi

Karşılaşmanın 54. dakikasında ikas Eyüpspor, öne geçti. Sağ kanattan Robin Yalçın'ın ceza sahasına ortasında, ön direkte Thiam'ın yaptığı vuruş, topu uzak köşeden ağlarla buluşturdu: 1-0.

61. dakikada, sağ kanattan ceza sahasına giren Emre Kılınç, savunmadan sıyrıldı ancak yakın mesafeden yaptığı vuruşu kaleci Berke Özer yatarak çıkardı. Dönen topu savunma uzaklaştırmayı başardı.

64. dakikada Eyüpspor, farkı 2'ye çıkardı. Sağ kanattan Tayfur Bingöl'ün pasıyla ceza sahasına çaprazdan giren Halil Akbunar, sert bir şutla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-0.

69. dakikada Eyüpspor, bir gol daha buldu. Sağ kanattan Caner Erkin’in kullandığı serbest vuruşta, kale önünde Thiam kafayla dokunarak topu filelere yolladı: 3-0.

Maçın son dakikalarında, 90+1'de sol kanattan rakibini geçerek ceza sahasına giren Ampem'in dar açıdan şutunda, top yan direğe çarparak auta çıktı.

Sonuç itibarıyla, ikas Eyüpspor, bu önemli karşılaşmayı 3-0'lık skorla kazanarak ligdeki başarısını pekiştirdi.