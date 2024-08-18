İkas Eyüpspor, Sipay Bodrum FK'yi Ağırlıyor

İkas Eyüpspor Ligi Hızla Açıkladı

İkas Eyüpspor, Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında Sipay Bodrum FK'yi konuk edecek. Bu karşılaşma, ligin yeni takımları arasında önemli bir mücadele olacak.

Maç Detayları

Karşılaşma, bugün saat 21.00'de Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda gerçekleştirilecek. Müsabakayı yönetecek olan hakem ise Halil Umut Meler olarak belirlendi.

Takım Durumları

İlk maçında Corendon Alanyaspor ile 1-1 berabere kalan Eyüpspor'da, teknik direktör Arda Turan kırmızı kart cezası nedeniyle kulübede bulunamayacak. Diğer taraftan, Bodrum FK'da da Quentin Daubin kırmızı kart cezası sebebiyle bu karşılaşmada forma giyemeyecek.

İki takımın da kazanmak için mücadele edeceği bu müsabakanın sonucunda hangi takımın galip geleceği merakla bekleniyor.