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İkas Eyüpspor ve Fenerbahçe Beraberliği: 1-1

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Eyüpspor ve Fenerbahçe 1-1 berabere kaldı.

Yayın Tarihi: 20.12.2024 22:14
Güncelleme Tarihi: 20.12.2024 22:14
İkas Eyüpspor ve Fenerbahçe Beraberliği: 1-1

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Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında oynanan ikas Eyüpspor ile Fenerbahçe karşılaşması 1-1 sonuçlandı. Maç, hem takımların taraftarları hem de futbolseverler için heyecan dolu anlara sahne oldu.

Maçın Dönüm Noktaları

52. dakikada sağ kanatta topla buluşan İrfan Can Kahveci, kale sahasına mükemmel bir ortada bulunarak En-Nesyri’ye pas verdi. Müsait durumdaki Tadic’in vuruşunu savunma son anda engelledi ve topu kornere gönderdi.

64. dakikada Irfan Can Kahveci’nin asistinde En-Nesyri, soldan atağa kalkan Tadic’e pasını aktardı. Tadic’in ceza sahasının sol çaprazından yaptığı sert şut, direkten döndü. En-Nesyri’nin kafayla pasında topla buluşan Szymanski’nin yakın mesafeden vuruşunu kaleci Berke, harika bir refleksle kornere çeldi.

88. dakikda Kostic’in sol kanattan ceza sahasına gönderdiği ortada Dzeko, zor bir pozisyonda kafayı vurdu. Uzak köşeye yönelen topu kaleci Berke, son dakikada müthiş bir hamleyle engelledi.

Maçın son anlarında, 90+3. dakikada Emre Akbaba’nın uzun pasında savunmanın arkasına sarkan Thiam, ceza sahasına girdikten sonra kaleci İrfan Can Eğribayat’tan sıyrılarak çaprazdan şutunu çekti ancak top yan ağlarda kaldı.

Son olarak, 90+4. dakikada Kostic’in soldan ceza sahasına girdiği pozisyonda, çaprazdan çektiği sert şutu kaleci Berke bir kez daha başarıyla önledi. Karşılaşma, 1-1’lik eşitlikle sona erdi.

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