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ikas Eyüpspor Yalçın Kayan'ı Kadrosuna Kattı

ikas Eyüpspor, Göztepe'den Yalçın Kayan ile 3,5 yıllık sözleşme imzaladı. Transfer, yerli oyunculara verilen önemin bir göstergesi.

Yayın Tarihi: 02.01.2025 17:29
Güncelleme Tarihi: 02.01.2025 17:29
ikas Eyüpspor Yalçın Kayan'ı Kadrosuna Kattı

ikas Eyüpspor, Yalçın Kayan ile Anlaştı

Trendyol Süper Lig takımlarından ikas Eyüpspor, Göztepe'den 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Yalçın Kayan ile 3,5 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüp, bu önemli transferi resmi sosyal medya hesapları üzerinden duyurdu.

Asbaşkan Fatih Kulaksız’ın Açıklamaları

Kulüpten yapılan açıklamada, transferle ilgili değerlendirmelerine yer verilen Asbaşkan Fatih Kulaksız, "Yalçın Kayan, Göztepe'den çok yakından tanıdığımız, takip ettiğimiz bir futbolcu kardeşimiz. Göztepe'de bir ayrılık durumu söz konusu olunca, biz de yaklaşık 1 ay önce devreye girdik. Kulübümüz adına önemli bir transferi bitirdiğimizi düşünüyoruz. Kulüp politikamız gereği yerli oyunculara öncelik veriyoruz. Milli takımı hedefleyen bir futbolcu kardeşimiz. Enerjisi yüksek bir transfer oldu. Bize çok katkı sağlayacağını düşünüyorum. İki tarafa da hayırlı olsun." şeklinde konuştu.

Yalçın Kayan'dan İlk Yorum

Yalçın Kayan ise transferle ilgili, "ikas Eyüpspor’a geldiğim için çok mutluyum. Arda Turan gibi bir hocayla çalışacak olmak beni çok heyecanlandırıyor. Bu transferde emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. En kısa sürede sahaya çıkmak için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı.

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