ILCA Türkiye Şampiyonası'nda Şampiyonlar Belirlendi

ILCA Türkiye Şampiyonası Bodrum'da Gerçekleşti

Türkiye Yelken Federasyonu (TYF) Yelken Ligi'nde düzenlenen ILCA sınıfı Türkiye Şampiyonası, Muğla'nın Bodrum ilçesinde başarıyla tamamlandı. TYF Yelken Ligi 2. Ayak Yarışları adı altında yapılan bu önemli organizasyonda sporcular, İçmeler mevkisi açıklarında oluşturulan parkurda zorlu yarışlara katıldı.

Bodrum'da 155 Sporcu Mücadele Etti

ILCA 4, ILCA 6 ve ILCA 7 kategorilerinde toplam 155 sporcunun yer aldığı şampiyonada, katılımcılar milli takım seçme statüsünde kıyasıya yarıştılar.

ILCA 4 Kategorisinde Zirve

ILCA 4 genel sıralamada, Bodrum Belediyesi Bodrumspor Yelken sporcusu Sadrihan Suer birinci olmayı başarırken, Asrın Hepbayraktar ikinci olarak Fenerbahçe Doğuş Yelken takımını temsil etti. Mert Çakmak ise Arkas Çeşme Yelken Kulübü'nden üçüncü olarak podyumu tamamladı.

ILCA 6 Kategorisi Ödülleri Sahiplerini Buldu

ILCA 6 kategorisinde Ecem Güzel Galatasaray'ı temsil ederek birincilik elde etti. Kutsal Güneş Kurnaz Tekirdağ Yelken Kulübü'nden ikincilik derecesi kazanırken, Galatasaray sporcusu Ali Poyraz Özdemir üçüncü oldu.

ILCA 7 Kategorisi Sonuçları

ILCA 7 genel sıralamada, Galatasaray'dan Umut Eyriparmak birinci olurken, Fevzi Kurt Yalıkavak Yelken Kulübü'nden ikinci oldu. Fenerbahçe Doğuş'tan Eros Gümüş ise üçüncülüğe yerleşti.

Dereceye Girenler Ödüllendirildi

Şampiyonanın sona ermesinin ardından düzenlenen törenle, genel sıralama ve farklı kategorilerde dereceler elde eden sporculara ödülleri takdim edildi.