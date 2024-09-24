DOLAR
34,13 0%
EURO
38,03 -0,11%
ALTIN
2.882,49 0,05%
BITCOIN
2.167.894,8 -0,19%

İlhami Kılıçkaya Masa Tenisi Federasyonu Başkanlığına Aday

İlhami Kılıçkaya, Türkiye Masa Tenisi Federasyonu başkanlığı için adaylığını açıkladı. Hedefi, Türk sporunu daha ileriye taşımak.

Yayın Tarihi: 24.09.2024 13:00
Güncelleme Tarihi: 24.09.2024 13:25
İlhami Kılıçkaya Masa Tenisi Federasyonu Başkanlığına Aday

İlhami Kılıçkaya Başkanlığa Adaylığını Duyurdu

Eski milli sporcu ve antrenör İlhami Kılıçkaya, 7 Kasım'da gerçekleştirilecek olağan genel kurul toplantısında Türkiye Masa Tenisi Federasyonu başkanlığına aday olduğunu açıkladı. Adaylık duyurusunu, Ankara'daki Abdullah Öztürk Spor Salonu'nda düzenlediği basın toplantısında yaptı.

Başarılı Bir Geçmiş ve Gelecek Vizyonu

Kılıçkaya, yaptığı açıklamada, "Masa tenisi, masa başına değil tarihe iz bırakanların branşı olacaktır. Yıllardır bu branşın içindeyim ve Türk sporunun hak ettiği başarıları elde edebilmesi için devletimizin bizi desteklediğini biliyorum. Ancak mevcut yönetimin bu olanakları yeterince değerlendirememesi, birçok soruna yol açmaktadır," ifadelerini kullandı.

Türk Sporuna Katkı Sağlayacak

Kılıçkaya, uluslararası alanda kazandığı başarıları paylaşarak, "Yetiştirdiğim milli sporcular toplamda 720 madalya kazandı. Bu başarı, spor hayatımın en büyük özeti. Şimdi bu bilgi ve tecrübeyi, Türk masa tenisi camiasına ve genç sporculara aktarmayı hedefliyorum. 'Ben değil, biz' anlayışıyla, Türk masa tenisini dünya çapında bir ekol haline getirmek için çalışacağım," dedi.

Eski milli sporcu ve antrenör İlhami Kılıçkaya, 7 Kasım'da yapılacak olağan genel kurul...

Eski milli sporcu ve antrenör İlhami Kılıçkaya, 7 Kasım'da yapılacak olağan genel kurul toplantısında Türkiye Masa Tenisi Federasyonu başkanlığına, Ankara'daki Abdullah Öztürk Spor Salonu'nda yapılan basın toplantısında aday olduğunu duyurdu.

Eski milli sporcu ve antrenör İlhami Kılıçkaya, 7 Kasım'da yapılacak olağan genel kurul...

Eski milli sporcu ve antrenör İlhami Kılıçkaya, 7 Kasım'da yapılacak olağan genel kurul toplantısında Türkiye Masa Tenisi Federasyonu başkanlığına, Ankara'daki Abdullah Öztürk Spor Salonu'nda yapılan basın toplantısında aday olduğunu duyurdu.

Eski milli sporcu ve antrenör İlhami Kılıçkaya, 7 Kasım'da yapılacak olağan genel kurul...

Eski milli sporcu ve antrenör İlhami Kılıçkaya, 7 Kasım'da yapılacak olağan genel kurul toplantısında Türkiye Masa Tenisi Federasyonu başkanlığına, Ankara'daki Abdullah Öztürk Spor Salonu'nda yapılan basın toplantısında aday olduğunu duyurdu.

Eski milli sporcu ve antrenör İlhami Kılıçkaya, 7 Kasım'da yapılacak olağan genel kurul...

Eski milli sporcu ve antrenör İlhami Kılıçkaya, 7 Kasım'da yapılacak olağan genel kurul toplantısında Türkiye Masa Tenisi Federasyonu başkanlığına, Ankara'daki Abdullah Öztürk Spor Salonu'nda yapılan basın toplantısında aday olduğunu duyurdu.

Eski milli sporcu ve antrenör İlhami Kılıçkaya, 7 Kasım'da yapılacak olağan genel kurul...

Eski milli sporcu ve antrenör İlhami Kılıçkaya, 7 Kasım'da yapılacak olağan genel kurul toplantısında Türkiye Masa Tenisi Federasyonu başkanlığına, Ankara'daki Abdullah Öztürk Spor Salonu'nda yapılan basın toplantısında aday olduğunu duyurdu.

Eski milli sporcu ve antrenör İlhami Kılıçkaya, 7 Kasım'da yapılacak olağan genel kurul...

Eski milli sporcu ve antrenör İlhami Kılıçkaya, 7 Kasım'da yapılacak olağan genel kurul toplantısında Türkiye Masa Tenisi Federasyonu başkanlığına, Ankara'daki Abdullah Öztürk Spor Salonu'nda yapılan basın toplantısında aday olduğunu duyurdu.

Eski milli sporcu ve antrenör İlhami Kılıçkaya, 7 Kasım'da yapılacak olağan genel kurul...

Eski milli sporcu ve antrenör İlhami Kılıçkaya, 7 Kasım'da yapılacak olağan genel kurul toplantısında Türkiye Masa Tenisi Federasyonu başkanlığına, Ankara'daki Abdullah Öztürk Spor Salonu'nda yapılan basın toplantısında aday olduğunu duyurdu.

İLGİLİ HABERLER

1 milyon TL kredi akıllara zarar gelecek! Faizler 3'ten düştü, herkes akın edecek

Herkes Ocak ayını bekliyordu.. Asgari ücrete 3. zam! Toplam 35 bin lira açıklandı

Elektrik, telefon, su, doğalgaz! Faturalara 2300 TL destek! Başvurana veriliyor

29 Eylül’e kadar gitmeyen 8.087 TL kaybedecek! Son 6 gün uyarı sinyali verildi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sipay Bodrum FK, Adana Demirspor Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor
2
2024 Türkiye Drone Yarışı İstanbul'da Gerçekleşecek
3
Süper Lig devi Erencan Yardımcı transferi için harekete geçti
4
Adanaspor, François Ciccolini ile Anlaşmalı Olarak Yollarını Ayırdı
5
Ajax ile Beşiktaş Maçını İngiliz Hakem Yönetecek
6
Halil Akkaş, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanlığı Adaylığını Duyurdu

İŞKUR Yeni TYP Personel Alımları Yayımlandı! Farklı İl ve İlçelerdeki Kaymakamlık, Belediye ve Okullara TYP Personel Alınacak

1 milyon TL kredi akıllara zarar gelecek! Faizler 3'ten düştü, herkes akın edecek

Herkes Ocak ayını bekliyordu.. Asgari ücrete 3. zam! Toplam 35 bin lira açıklandı

Elektrik, telefon, su, doğalgaz! Faturalara 2300 TL destek! Başvurana veriliyor

29 Eylül’e kadar gitmeyen 8.087 TL kaybedecek! Son 6 gün uyarı sinyali verildi

Eline attığın sepette kalacak! 16'lı 79 TL ile cepler şenlenecek

Şubat, Nisan, Haziran, Ağustos, Ekim ve Aralık aylarına dikkat! 2.000 TL trink yatacak

Bakanlıktan dev müjde! Yüzde 60 hibe ile 500.000 TL ödeme yapılacak!

Sabah sabah yeni zam açıklandı! Yüzde 64 zam onayı ile asgari ücreti 38.500 TL oldu

Sermaye Piyasası Kurulu Bilişim Personeli Alımı Yapıyor! KPSS’li ve KPSS’siz Başvuru Şartları

Samsung Galaxy S24 Ultra, iPhone 16 Pro Max’i Geride Bıraktı

2025'te devreye girecek yeni emeklilik sistemine dair tüm detaylar