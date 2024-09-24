İlhami Kılıçkaya Masa Tenisi Federasyonu Başkanlığına Aday

İlhami Kılıçkaya Başkanlığa Adaylığını Duyurdu

Eski milli sporcu ve antrenör İlhami Kılıçkaya, 7 Kasım'da gerçekleştirilecek olağan genel kurul toplantısında Türkiye Masa Tenisi Federasyonu başkanlığına aday olduğunu açıkladı. Adaylık duyurusunu, Ankara'daki Abdullah Öztürk Spor Salonu'nda düzenlediği basın toplantısında yaptı.

Başarılı Bir Geçmiş ve Gelecek Vizyonu

Kılıçkaya, yaptığı açıklamada, "Masa tenisi, masa başına değil tarihe iz bırakanların branşı olacaktır. Yıllardır bu branşın içindeyim ve Türk sporunun hak ettiği başarıları elde edebilmesi için devletimizin bizi desteklediğini biliyorum. Ancak mevcut yönetimin bu olanakları yeterince değerlendirememesi, birçok soruna yol açmaktadır," ifadelerini kullandı.

Türk Sporuna Katkı Sağlayacak

Kılıçkaya, uluslararası alanda kazandığı başarıları paylaşarak, "Yetiştirdiğim milli sporcular toplamda 720 madalya kazandı. Bu başarı, spor hayatımın en büyük özeti. Şimdi bu bilgi ve tecrübeyi, Türk masa tenisi camiasına ve genç sporculara aktarmayı hedefliyorum. 'Ben değil, biz' anlayışıyla, Türk masa tenisini dünya çapında bir ekol haline getirmek için çalışacağım," dedi.

Eski milli sporcu ve antrenör İlhami Kılıçkaya, 7 Kasım'da yapılacak olağan genel kurul toplantısında Türkiye Masa Tenisi Federasyonu başkanlığına, Ankara'daki Abdullah Öztürk Spor Salonu'nda yapılan basın toplantısında aday olduğunu duyurdu.

Eski milli sporcu ve antrenör İlhami Kılıçkaya, 7 Kasım'da yapılacak olağan genel kurul toplantısında Türkiye Masa Tenisi Federasyonu başkanlığına, Ankara'daki Abdullah Öztürk Spor Salonu'nda yapılan basın toplantısında aday olduğunu duyurdu.

Eski milli sporcu ve antrenör İlhami Kılıçkaya, 7 Kasım'da yapılacak olağan genel kurul toplantısında Türkiye Masa Tenisi Federasyonu başkanlığına, Ankara'daki Abdullah Öztürk Spor Salonu'nda yapılan basın toplantısında aday olduğunu duyurdu.

Eski milli sporcu ve antrenör İlhami Kılıçkaya, 7 Kasım'da yapılacak olağan genel kurul toplantısında Türkiye Masa Tenisi Federasyonu başkanlığına, Ankara'daki Abdullah Öztürk Spor Salonu'nda yapılan basın toplantısında aday olduğunu duyurdu.

Eski milli sporcu ve antrenör İlhami Kılıçkaya, 7 Kasım'da yapılacak olağan genel kurul toplantısında Türkiye Masa Tenisi Federasyonu başkanlığına, Ankara'daki Abdullah Öztürk Spor Salonu'nda yapılan basın toplantısında aday olduğunu duyurdu.

Eski milli sporcu ve antrenör İlhami Kılıçkaya, 7 Kasım'da yapılacak olağan genel kurul toplantısında Türkiye Masa Tenisi Federasyonu başkanlığına, Ankara'daki Abdullah Öztürk Spor Salonu'nda yapılan basın toplantısında aday olduğunu duyurdu.

Eski milli sporcu ve antrenör İlhami Kılıçkaya, 7 Kasım'da yapılacak olağan genel kurul toplantısında Türkiye Masa Tenisi Federasyonu başkanlığına, Ankara'daki Abdullah Öztürk Spor Salonu'nda yapılan basın toplantısında aday olduğunu duyurdu.