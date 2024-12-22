İlhan Palut: "Daha Çok Mücadele Eden Kazandı"

İlhan Palut'tan Açıklamalar

Trendyol Süper Lig'de Göztepe'ye 3-0 mağlup olan Çaykur Rizespor'un teknik direktörü İlhan Palut, maç sonrası düzenlenen basın toplantısında önemli değerlendirmelerde bulundu. Palut, "Bugün daha çok isteyen, daha çok mücadele eden takım kazandı." şeklinde konuştu.

Önemli Detaylar

Palut, müsabakanın dönüm noktalarının altını çizerken, dönen topların büyük önem taşıdığına dikkat çekti. "Göztepe ilk yarıda bu topları kazandı," diyen Palut, temaslı bir oyun beklediklerini ve bu oyuna direnç göstermeleri gerektiğini belirtti. Ancak, birçok yerde topu kaptıklarından itibaren hemen ardından top kaybı yaşadıklarını vurguladı.

Müsabakanın Seyri

Tek kabul edilebilir periyodun ikinci yarıda alınan ikinci gol öncesindeki bölüm olduğunu ifade eden Palut, "Katı ve kalabalık savunmaya karşı pozisyon üretmekte zorluk çektik. Genel olarak, bugün daha çok isteyen takım kazandı. Biz bu mücadeleye verimli bir yanıt veremedik ve buradan hiçbir puan olmadan ayrılıyoruz," dedi.

Göztepe’yi Kutladı

Palut, Göztepe’yi tebrik ederken, Çaykur Rizespor'un istikrarı sağlaması gerektiğini dile getirdi: "Bir maç çok iyi, bir maç kötü seyir izliyoruz. Üzgün bir şekilde buradan ayrılıyoruz. Hatalarımızı en aza indirmek için daha fazla çalışmalıyız."