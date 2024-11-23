İlhan Palut: Eyüpspor’a Karşı Güzel Bir Galibiyet Aldık

Çaykur Rizespor, Eyüpspor'a Karşı Deplasmanda 2-1 Galip Geldi

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında, Çaykur Rizespor, ikas Eyüpspor'u 2-1 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, mücadele hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu.

Keyifli Bir Maç Oldu

Alınan galibiyetin büyük önem taşıdığını vurgulayan Palut, "Eyüpspor iyi bir takım, ne yapmak istediğini bilen bir takım. Böyle bir takıma karşı deplasmanda güzel bir galibiyet aldık" şeklinde konuştu. Palut, maçın oyuncuların bireysel performanslarının yanı sıra ekip olarak gösterilen çabanın yansıması olduğunu belirtti.

Sahada Kıran Kırana Mücadele

Maçta her iki takımın da ofansif oynamaya çalıştığını ifade eden Palut, "Sahada iki takım da kendi oyunlarını sahaya yansıtmak istedi ve üçüncü bölgeye sıkça gitti. Kıran kırana bir mücadele oldu. Eyüpspor, ligin en fazla ikili mücadele kazanan takımıydı. Planladığımız baskıyı uyguladığımızda son derece etkili olduk," dedi.

Geçmiş Maçlarda Şanssızlıklar Yaşadık

Palut, Süper Lig'deki performanslarına dair de değerlendirmelerde bulundu: "Fenerbahçe maçı Dzeko'nun golüne kadar çok iyiydik, biraz şanssızdık. Galatasaray maçı ise anlatılamaz. Birkaç 1-0'lık maçta zorluklar yaşadık. Yıprandık ama camiadan güven ve destek gördüm. 5 kere mağlup olduktan sonra bile güvenlerini gösterdiler. Bu ekstra bir yük ama çalışmaya devam ettik."

İstikrarın Önemi

Hocaların dönemsel değişiklikleri hakkında da konuşan Palut, genel anlamda kulüpten gelen güvenin kritik olduğunu ifade etti. "Hedef birlikteliği görüldüğünde antrenöre güvenip yoluna devam etmek gerekir. Futbolda istikrar çok önemli," diyerek sözlerini tamamladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.