İlkay Gündoğan Galatasaray'a Yakın: İstanbul'a Geldi

Transfer görüşmeleri resmen başladı

Galatasaray'ın transfer görüşmelerine başladığı bonservisi İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester City'de bulunan Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan, İstanbul'a geldi.

Özel uçakla Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne ulaşan 34 yaşındaki orta saha oyuncusunu sarı-kırmızılı kulübün yetkilileri karşıladı.

Gündoğan'ın ilk sözleri

Havalimanında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Gündoğan, duygularını şu sözlerle aktardı:

"Benim için gurur verici bir gün. Çok heyecanlıyız. Burada olmaktan mutluyum. En kısa sürede takıma adapte olup, zevkli bir futbol oynamak istiyorum."

Başka takımlardan tekliflerin geldiğini belirten Gündoğan, görüşme sürecine dair şunları söyledi:

"Benim, sıcak baktığım bir teklif yoktu. Galatasaray ile haziran başında görüşmelere başlamıştım. Biraz beklemem gerekiyordu. Çok şükür son günde transfer olduk. Galatasaray ailesinin bir parçası olacağız."

Arkadaşlık ve teknik ekiple temas

Almanya Milli Takımı'ndan arkadaşı Leroy Sane ile en son iki hafta önce görüştüğünü aktaran Gündoğan, "Son zamanlarda onunla konuşmadım. İyi tanışıyoruz. İyi de arkadaşız. Beraber iyi futbol oynayacağız." dedi.

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk ile transfer için görüştüğünü de söyleyen Gündoğan, "İki gün önce konuşmuştuk. Sonrasında her şey çok hızlı gelişti. Onunla yüz yüze görüşmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Heyecan ve beklenti

Çok gururlu hissettiğini belirten Gündoğan, "Çok mutluyuz. Yuvamıza döndük. Galatasaray camiasının bir parçası olmak çok gurur verici. Bugünü çok bekledim. Beklemeye de değdi. Kavuştuk artık. Biraz sürdü ama mutluyuz. Formayı giyip, stada çıkmayı sabırsızlıkla bekliyorum." diye konuştu.

Konuşmaların ardından taraftarlara üçlü çektiren Gündoğan, kendisi için getirilen özel araçla alandan ayrıldı.

