DOLAR
41,15 -0,03%
EURO
48,04 0,44%
ALTIN
4.642,02 -1,09%
BITCOIN
4.588.662,88 -2,54%

İlkay Gündoğan Galatasaray'a Yakın: İstanbul'a Geldi

Manchester City'den İlkay Gündoğan, transfer görüşmeleri için İstanbul'a geldi; 34 yaşındaki oyuncu Galatasaray ailesine katılmaktan memnuniyet duydu.

Yayın Tarihi: 02.09.2025 16:51
Güncelleme Tarihi: 02.09.2025 16:51
İlkay Gündoğan Galatasaray'a Yakın: İstanbul'a Geldi

İlkay Gündoğan Galatasaray'a Yakın: İstanbul'a Geldi

Transfer görüşmeleri resmen başladı

Galatasaray'ın transfer görüşmelerine başladığı bonservisi İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester City'de bulunan Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan, İstanbul'a geldi.

Özel uçakla Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne ulaşan 34 yaşındaki orta saha oyuncusunu sarı-kırmızılı kulübün yetkilileri karşıladı.

Gündoğan'ın ilk sözleri

Havalimanında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Gündoğan, duygularını şu sözlerle aktardı:

"Benim için gurur verici bir gün. Çok heyecanlıyız. Burada olmaktan mutluyum. En kısa sürede takıma adapte olup, zevkli bir futbol oynamak istiyorum."

Başka takımlardan tekliflerin geldiğini belirten Gündoğan, görüşme sürecine dair şunları söyledi:

"Benim, sıcak baktığım bir teklif yoktu. Galatasaray ile haziran başında görüşmelere başlamıştım. Biraz beklemem gerekiyordu. Çok şükür son günde transfer olduk. Galatasaray ailesinin bir parçası olacağız."

Arkadaşlık ve teknik ekiple temas

Almanya Milli Takımı'ndan arkadaşı Leroy Sane ile en son iki hafta önce görüştüğünü aktaran Gündoğan, "Son zamanlarda onunla konuşmadım. İyi tanışıyoruz. İyi de arkadaşız. Beraber iyi futbol oynayacağız." dedi.

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk ile transfer için görüştüğünü de söyleyen Gündoğan, "İki gün önce konuşmuştuk. Sonrasında her şey çok hızlı gelişti. Onunla yüz yüze görüşmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Heyecan ve beklenti

Çok gururlu hissettiğini belirten Gündoğan, "Çok mutluyuz. Yuvamıza döndük. Galatasaray camiasının bir parçası olmak çok gurur verici. Bugünü çok bekledim. Beklemeye de değdi. Kavuştuk artık. Biraz sürdü ama mutluyuz. Formayı giyip, stada çıkmayı sabırsızlıkla bekliyorum." diye konuştu.

Konuşmaların ardından taraftarlara üçlü çektiren Gündoğan, kendisi için getirilen özel araçla alandan ayrıldı.

Galatasaray'ın transfer görüşmelerine başladığı bonservisi İngiltere Premier Lig takımlarından...

Galatasaray'ın transfer görüşmelerine başladığı bonservisi İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester City'de bulunan futbolcu İlkay Gündoğan, İstanbul'a geldi.

Galatasaray'ın transfer görüşmelerine başladığı bonservisi İngiltere Premier Lig takımlarından...

İLGİLİ HABERLER

Kahta Devlet Hastanesi'ne 19 Yeni Hekim Atandı

Yapı Kredi'den konut kredisinde tarihi fırsat: Yüzde 1,69'dan başlıyor

TBB Ankara'da KPSS'li Memur Alımı: 4 Kadro İçin Başvurular Başlıyor

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mehmet Burak Reçber Hamilton Academical'a Transfer Oldu
2
Beşiktaş Transfer: Vaclav Cerny 3+1 Yıllık İmzayı Attı
3
2025 Salon Federasyon Kupası Samsun'da Gerçekleşecek
4
Vanspor, Pisa'dan Zac Jevsa Jevsenak'ı satın alma opsiyonuyla kiraladı
5
Milli Boksörler Dünya Şampiyonası İçin Liverpool'a Gitti
6
Okan Buruk: "Transferin Son Günleri Oyuncu Satmayacağız" | Kayserispor 0-4 Galatasaray

Yapı Kredi'den konut kredisinde tarihi fırsat: Yüzde 1,69'dan başlıyor

Hatay'da 29 Vakıf Mülkü Kiraya Verilecek: Yıllık 500 Bin TL Gelir Hedefi

TBB Ankara'da KPSS'li Memur Alımı: 4 Kadro İçin Başvurular Başlıyor

Eylül 2025'te Emekli Promosyonu: Bankalar 25.000 TL'ye Kadar Teklif Veriyor

TPF'den Zincir Marketlere Pazar Günü Kapatma Önerisi

TOKİ'den 30 İlde 312 Arsa Satışı: 10 Eylül 2025'te Açık Artırma

Kahta Devlet Hastanesi'ne 19 Yeni Hekim Atandı

Okul Alışverişinde Fiyat Şoku: Çantalar 250 TL'den 4.000 TL'ye

Ulaşım Desteği 2025-2026: Gidiş-Dönüş Bilet Parası Devletten — Bakan Göktaş

MEB-Digiturk Kampanyası: Son Başvuru 3 Eylül 2025

Emekliye Eylül Müjdesi: Promosyon Tavanı 35.000 TL'ye Çıkabilir

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter