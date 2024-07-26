İlke Özyüksel'in Paris 2024 Hedefi: Olimpiyat Madalyası

İlke Özyüksel: Paris 2024’te Madalya Peşinde

Modern pentatlon branşında Türkiye’yi ilk kez Rio 2016’da temsil eden İlke Özyüksel, Tokyo 2020’deki 5’inciliğinin ardından Paris 2024’te madalya hedefliyor. Hayalini kurduğu başarıyı elde etmek için yoğun bir hazırlık sürecine girdiklerini belirtiyor.

Yoğun Hazırlık ve Eğitim

İlke, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları için Erzurum’daki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nde antrenmanlarını sürdürüyor. Modern pentatlonun tüm dallarında (eskrim, yüzme, atıcılık, binicilik ve koşu) hazırlıklarını yoğun bir şekilde devam ettiriyor. Olimpiyat tarihindeki ilk madalyayı kazanmanın motivasyonunu hissettiğini ifade etti.

Oyunlar ve Kota Süreci

Paris 2024’teki kota sürecinin 2 yıldır devam ettiğini hatırlatan İlke, "Son sene puan toplamak zorunda kaldık ama bizim için oldukça rahat geçti" diyerek, madalya hedefindeki kararlılığını vurguladı.

Stres Yönetimi ve Hedefler

Olimpiyat madalyasının kendisi ve ülke için büyük bir anlam taşıdığını belirten İlke, "Stresle orada madalya alamayız, normal bir yarış gibi gidip yarışmalıyız" diyerek, yarışma psikolojisini öne çıkardı. İlke Özyüksel, "Herhalde madalyayı benden daha çok kimse istemiyordur, çünkü bu madalya benim için çok önemli," şeklinde sözlerini tamamladı.

Modern pentatlon branşında olimpiyatlarda Türkiye'yi ilk kez Rio 2016'da temsil etmeyi başaran, Tokyo 2020'de ise 5'inci olarak kürsüye çok yaklaşan milli sporcu İlke Özyüksel, Paris 2024'te madalya kazanarak adını tarihe yazdırmak istiyor. Özyüksel, Rio'da 35'inci, Tokyo'da ise 5'nci olarak yaklaştığı madalyaya ulaşmak için hazırlıklarını Erzurum'daki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi ve tesislerde sürdürüyor.

Modern pentatlon branşında olimpiyatlarda Türkiye'yi ilk kez Rio 2016'da temsil etmeyi başaran, Tokyo 2020'de ise 5'inci olarak kürsüye çok yaklaşan milli sporcu İlke Özyüksel, Paris 2024'te madalya kazanarak adını tarihe yazdırmak istiyor. Özyüksel, Rio'da 35'inci, Tokyo'da ise 5'nci olarak yaklaştığı madalyaya ulaşmak için hazırlıklarını Erzurum'daki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi ve tesislerde sürdürüyor.

Modern pentatlon branşında olimpiyatlarda Türkiye'yi ilk kez Rio 2016'da temsil etmeyi başaran, Tokyo 2020'de ise 5'inci olarak kürsüye çok yaklaşan milli sporcu İlke Özyüksel, Paris 2024'te madalya kazanarak adını tarihe yazdırmak istiyor. Özyüksel, Rio'da 35'inci, Tokyo'da ise 5'nci olarak yaklaştığı madalyaya ulaşmak için hazırlıklarını Erzurum'daki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi ve tesislerde sürdürüyor.

Modern pentatlon branşında olimpiyatlarda Türkiye'yi ilk kez Rio 2016'da temsil etmeyi başaran, Tokyo 2020'de ise 5'inci olarak kürsüye çok yaklaşan milli sporcu İlke Özyüksel, Paris 2024'te madalya kazanarak adını tarihe yazdırmak istiyor. Özyüksel, Rio'da 35'inci, Tokyo'da ise 5'nci olarak yaklaştığı madalyaya ulaşmak için hazırlıklarını Erzurum'daki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi ve tesislerde sürdürüyor.

Modern pentatlon branşında olimpiyatlarda Türkiye'yi ilk kez Rio 2016'da temsil etmeyi başaran, Tokyo 2020'de ise 5'inci olarak kürsüye çok yaklaşan milli sporcu İlke Özyüksel, Paris 2024'te madalya kazanarak adını tarihe yazdırmak istiyor. Özyüksel, Rio'da 35'inci, Tokyo'da ise 5'nci olarak yaklaştığı madalyaya ulaşmak için hazırlıklarını Erzurum'daki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi ve tesislerde sürdürüyor.

Modern pentatlon branşında olimpiyatlarda Türkiye'yi ilk kez Rio 2016'da temsil etmeyi başaran, Tokyo 2020'de ise 5'inci olarak kürsüye çok yaklaşan milli sporcu İlke Özyüksel, Paris 2024'te madalya kazanarak adını tarihe yazdırmak istiyor. Özyüksel, Rio'da 35'inci, Tokyo'da ise 5'nci olarak yaklaştığı madalyaya ulaşmak için hazırlıklarını Erzurum'daki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi ve tesislerde sürdürüyor.

Modern pentatlon branşında olimpiyatlarda Türkiye'yi ilk kez Rio 2016'da temsil etmeyi başaran, Tokyo 2020'de ise 5'inci olarak kürsüye çok yaklaşan milli sporcu İlke Özyüksel, Paris 2024'te madalya kazanarak adını tarihe yazdırmak istiyor. Özyüksel, Rio'da 35'inci, Tokyo'da ise 5'nci olarak yaklaştığı madalyaya ulaşmak için hazırlıklarını Erzurum'daki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi ve tesislerde sürdürüyor.

Modern pentatlon branşında olimpiyatlarda Türkiye'yi ilk kez Rio 2016'da temsil etmeyi başaran, Tokyo 2020'de ise 5'inci olarak kürsüye çok yaklaşan milli sporcu İlke Özyüksel, Paris 2024'te madalya kazanarak adını tarihe yazdırmak istiyor. Özyüksel, Rio'da 35'inci, Tokyo'da ise 5'nci olarak yaklaştığı madalyaya ulaşmak için hazırlıklarını Erzurum'daki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi ve tesislerde sürdürüyor.

Modern pentatlon branşında olimpiyatlarda Türkiye'yi ilk kez Rio 2016'da temsil etmeyi başaran, Tokyo 2020'de ise 5'inci olarak kürsüye çok yaklaşan milli sporcu İlke Özyüksel, Paris 2024'te madalya kazanarak adını tarihe yazdırmak istiyor. Özyüksel, Rio'da 35'inci, Tokyo'da ise 5'nci olarak yaklaştığı madalyaya ulaşmak için hazırlıklarını Erzurum'daki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi ve tesislerde sürdürüyor.

Modern pentatlon branşında olimpiyatlarda Türkiye'yi ilk kez Rio 2016'da temsil etmeyi başaran, Tokyo 2020'de ise 5'inci olarak kürsüye çok yaklaşan milli sporcu İlke Özyüksel, Paris 2024'te madalya kazanarak adını tarihe yazdırmak istiyor. Özyüksel, Rio'da 35'inci, Tokyo'da ise 5'nci olarak yaklaştığı madalyaya ulaşmak için hazırlıklarını Erzurum'daki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi ve tesislerde sürdürüyor.

Modern pentatlon branşında olimpiyatlarda Türkiye'yi ilk kez Rio 2016'da temsil etmeyi başaran, Tokyo 2020'de ise 5'inci olarak kürsüye çok yaklaşan milli sporcu İlke Özyüksel, Paris 2024'te madalya kazanarak adını tarihe yazdırmak istiyor. Özyüksel, Rio'da 35'inci, Tokyo'da ise 5'nci olarak yaklaştığı madalyaya ulaşmak için hazırlıklarını Erzurum'daki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi ve tesislerde sürdürüyor.

Modern pentatlon branşında olimpiyatlarda Türkiye'yi ilk kez Rio 2016'da temsil etmeyi başaran, Tokyo 2020'de ise 5'inci olarak kürsüye çok yaklaşan milli sporcu İlke Özyüksel, Paris 2024'te madalya kazanarak adını tarihe yazdırmak istiyor. Özyüksel, Rio'da 35'inci, Tokyo'da ise 5'nci olarak yaklaştığı madalyaya ulaşmak için hazırlıklarını Erzurum'daki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi ve tesislerde sürdürüyor.

Modern pentatlon branşında olimpiyatlarda Türkiye'yi ilk kez Rio 2016'da temsil etmeyi başaran, Tokyo 2020'de ise 5'inci olarak kürsüye çok yaklaşan milli sporcu İlke Özyüksel, Paris 2024'te madalya kazanarak adını tarihe yazdırmak istiyor. Özyüksel, Rio'da 35'inci, Tokyo'da ise 5'nci olarak yaklaştığı madalyaya ulaşmak için hazırlıklarını Erzurum'daki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi ve tesislerde sürdürüyor.

Modern pentatlon branşında olimpiyatlarda Türkiye'yi ilk kez Rio 2016'da temsil etmeyi başaran, Tokyo 2020'de ise 5'inci olarak kürsüye çok yaklaşan milli sporcu İlke Özyüksel, Paris 2024'te madalya kazanarak adını tarihe yazdırmak istiyor. Özyüksel, Rio'da 35'inci, Tokyo'da ise 5'nci olarak yaklaştığı madalyaya ulaşmak için hazırlıklarını Erzurum'daki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi ve tesislerde sürdürüyor.

Modern pentatlon branşında olimpiyatlarda Türkiye'yi ilk kez Rio 2016'da temsil etmeyi başaran, Tokyo 2020'de ise 5'inci olarak kürsüye çok yaklaşan milli sporcu İlke Özyüksel, Paris 2024'te madalya kazanarak adını tarihe yazdırmak istiyor. Özyüksel, Rio'da 35'inci, Tokyo'da ise 5'nci olarak yaklaştığı madalyaya ulaşmak için hazırlıklarını Erzurum'daki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi ve tesislerde sürdürüyor.

Modern pentatlon branşında olimpiyatlarda Türkiye'yi ilk kez Rio 2016'da temsil etmeyi başaran, Tokyo 2020'de ise 5'inci olarak kürsüye çok yaklaşan milli sporcu İlke Özyüksel, Paris 2024'te madalya kazanarak adını tarihe yazdırmak istiyor. Özyüksel, Rio'da 35'inci, Tokyo'da ise 5'nci olarak yaklaştığı madalyaya ulaşmak için hazırlıklarını Erzurum'daki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi ve tesislerde sürdürüyor.

Modern pentatlon branşında olimpiyatlarda Türkiye'yi ilk kez Rio 2016'da temsil etmeyi başaran, Tokyo 2020'de ise 5'inci olarak kürsüye çok yaklaşan milli sporcu İlke Özyüksel, Paris 2024'te madalya kazanarak adını tarihe yazdırmak istiyor. Özyüksel, Rio'da 35'inci, Tokyo'da ise 5'nci olarak yaklaştığı madalyaya ulaşmak için hazırlıklarını Erzurum'daki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi ve tesislerde sürdürüyor.