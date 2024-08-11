İlke Özyüksel Mihrioğlu'nun Başarısı: Paris 2024'te 6. Sırada

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları: İlke Özyüksel Mihrioğlu'nun Başarısı

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda milli pentatlet İlke Özyüksel Mihrioğlu, kadınlar modern pentatlon finalinde gösterdiği performansla dikkat çekti. Yarışma, Fransa'nın tarihi Versay Sarayı'nda gerçekleştirildi.

Puan Durumu ve Sonuçlar

İlke Özyüksel Mihrioğlu, binicilik, eskrim, yüzme ve koşu-atış etaplarında topladığı 1420 puan ile organizasyonu 6. sırada tamamladı. Bu başarı, Türkiye için önemli bir temsil niteliği taşıyor.

Madalyalar ve Rekorlar

Bu disiplinin finalinde, Macar sporcu Michelle Gulyas 1461 puanla yeni bir dünya rekoru kırarak altın madalyanın sahibi oldu. Fransız Elodie Clouvel 1452 puanla gümüş, Kuzey Koreli Seungmin Seong ise 1441 puanla bronz madalya kazandı.

İlke'nin bu başarılı performansı, genç sporculara ilham kaynağı olmaya devam ediyor.