Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

İlke Özyüksel Mihrioğlu'nun Başarısı: Paris 2024'te 6. Sırada

Milli pentatlet İlke Özyüksel Mihrioğlu, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 6. sırayı elde etti.

Yayın Tarihi: 11.08.2024 14:09
Güncelleme Tarihi: 11.08.2024 14:09
İlke Özyüksel Mihrioğlu'nun Başarısı: Paris 2024'te 6. Sırada

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları: İlke Özyüksel Mihrioğlu'nun Başarısı

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda milli pentatlet İlke Özyüksel Mihrioğlu, kadınlar modern pentatlon finalinde gösterdiği performansla dikkat çekti. Yarışma, Fransa'nın tarihi Versay Sarayı'nda gerçekleştirildi.

Puan Durumu ve Sonuçlar

İlke Özyüksel Mihrioğlu, binicilik, eskrim, yüzme ve koşu-atış etaplarında topladığı 1420 puan ile organizasyonu 6. sırada tamamladı. Bu başarı, Türkiye için önemli bir temsil niteliği taşıyor.

Madalyalar ve Rekorlar

Bu disiplinin finalinde, Macar sporcu Michelle Gulyas 1461 puanla yeni bir dünya rekoru kırarak altın madalyanın sahibi oldu. Fransız Elodie Clouvel 1452 puanla gümüş, Kuzey Koreli Seungmin Seong ise 1441 puanla bronz madalya kazandı.

İlke'nin bu başarılı performansı, genç sporculara ilham kaynağı olmaya devam ediyor.

İLGİLİ HABERLER

Emekli promosyonlarını fokur fokur kaynatan revize! 8.000 TL’ye ek 12.000 TL veriliyor.

Müjde geldi! 15-30 Eylül’de promosyon 58.000 TL’ye çıkıyor!

Tuvalet Kağıdının tanesi 5 liraya düştü! O market indirimin dibini sıyırıyor

11 Ağustos 2024 günlük burç yorumları! Pazar günü tuzağına düşecek burçlar ortaya çıktı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fenerbahçe'de bir dönem sona erdi! Toplandı dünya devine gidiyor!
2
Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan yönetime verdi veriştirdi
3
AXA Sigorta Kupa Voley’de heyecan devam ediyor: Fenerbahçe Opet finalde
4
VAR sisteminde yeni dönem! TFF duyurdu: Yabancı hakemler devreye girecek!
5
Stefan Kuntz, Alman basınına Can uzun hakkında konuştu
6
Altay Bayındır'ı sevindiren transfer!
7
TFF'den Fenerbahçe'ye yeni öneri!

Emekli promosyonlarını fokur fokur kaynatan revize! 8.000 TL’ye ek 12.000 TL veriliyor.

Müjde geldi! 15-30 Eylül’de promosyon 58.000 TL’ye çıkıyor!

Promosyonda ibre Ağustos ayında gökyüzüne çıktı! İş Bankası 45.000 TL’ye yükseltti

O gün hesabınıza 9077 TL yatıyor! Beklenen güne ramak kaldı: Hemen IBAN'a bakmak gerekiyor

Bakan Uraloğlu son dakika Instagram açıklaması umut vaad etti! ''Instagram da o düzlük geçildiği an açılacak''

İnanılmaz! Asgari ücretin 5 ay sonraki zam oranı çalışanı adeta şok ediyor! İşte beklentiler ve gerçek

Bu 4 banka mevduatta ön sıraları çekti! Hemen şimdi gidene 9.227 TL ödüyor

11 Ağustos 2024 günlük burç yorumları! Pazar günü tuzağına düşecek burçlar ortaya çıktı

Ara zam haberi geçtiğimiz gün geldi! O çalışan Ağustos’ta yüzde 25 fazla maaş alacak

SGK emeklinin hayatını değiştirmeye and içti! Emekli için neler geliyor neler?

Tuvalet Kağıdının tanesi 5 liraya düştü! O market indirimin dibini sıyırıyor

KPSS’den 70 puan alan Lise- Üniversite mezunlarına açık kapı memurluk! Yüzlerce personel alımı başladı