İlkem Yapı Tarsusspor Deplasmanda Bodrum Basketbol'u Yenerek Fark Yaratıyor

İlkem Yapı Tarsusspor, Farklı Galibiyetle Dönüyor

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında İlkem Yapı Tarsusspor, deplasmanda Bodrum Basketbol ile karşılaştı. Maçta etkileyici bir performans sergileyen Tarsusspor, rakibini 83-62 mağlup etmeyi başardı.

Maç Özeti

Bu zafer, İlkem Yapı Tarsusspor'un ligdeki yükselişini sürdürmesinde önemli bir adım oldu. Tarsusspor'un sezon boyunca gösterdiği başarılı performans, taraftarları tarafından büyük bir beğeni topluyor.

Bu sonuçla birlikte, İlkem Yapı Tarsusspor, play-off hedefini daha da yakınlaştırdı ve Bodrum Basketbol karşısında elde ettiği bu galibiyetle moral buldu.