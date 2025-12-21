DOLAR
İlyas Öztürk: İstanbulspor-Vanspor FK Mağlubiyetini Değerlendirdi

İstanbulspor Teknik Sorumlusu İlyas Öztürk, Vanspor FK mağlubiyetini değerlendirip oyunun bütününde iyi olduklarını, parçalarındaki hataların belirleyici olduğunu söyledi.

Yayın Tarihi: 21.12.2025 22:23
Güncelleme Tarihi: 21.12.2025 22:23
İlyas Öztürk: İstanbulspor-Vanspor FK Mağlubiyetini Değerlendirdi

İlyas Öztürk: İstanbulspor-Vanspor FK Mağlubiyetini Değerlendirdi

Trendyol 1. Lig 18. hafta | İstanbulspor 1-3 Vanspor FK

Trendyol 1. Lig’in 18. haftasında konuk ettiği Vanspor FK'ya 3-1 mağlup olan İstanbulspor sonrası düzenlenen basın toplantısında takımın teknik sorumlusu İlyas Öztürk değerlendirmelerde bulundu.

"İki denk takımın mücadelesiydi demek istiyorum. Ama tabii ki rakibimiz daha kaliteli oyunculara da sahipti. İlk yarı golü erken bulduk. Reaksiyon göstererek beraberliği yakaladık. İkinci yarıda kalemizde ikinci golü erken görünce o bölümde biraz bocaladık. Fakat toparlandıktan sonra oyunun bütününde aslında iyiydik fakat oyunun parçalarında zaman zaman hatalar yaptık. Onlardan bir tanesinde de kalemizde üçüncü golü gördük. Bundan sonra önümüze bakacağız. Devrenin son maçında Adana Demirspor’u yenerek en azından kırmızı bölgeden uzak kalacak şekilde ilk devreyi bitirmek istiyoruz. Sakat ve eksik olan oyuncularımızın da hazır olmasıyla birlikte ikinci devreye iyi bir giriş yapmak istiyoruz"

Öztürk, maçın genelinde olumlu yönler bulduklarını ancak belirli anlardaki hataların sonucu etkilediğini vurguladı ve takımın devre sonundaki Adana Demirspor maçını kazanarak kırmızı bölgeden uzak bir ilk devre bitirmeyi hedeflediğini söyledi.

İstanbulspor Teknik Sorumlusu İlyas Öztürk, Vanspor FK mağlubiyeti sonrası, "Oyunun bütününde...

İstanbulspor Teknik Sorumlusu İlyas Öztürk, Vanspor FK mağlubiyeti sonrası, "Oyunun bütününde iyiydik fakat oyunun parçalarında zaman zaman hatalar yaptık" dedi.

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

