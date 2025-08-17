İmaj Altyapı Vanspor 1-0 Esenler Erokspor — Hakan Kutlu: 'Kazanmaya İstek Üst Düzey'

İmaj Altyapı Vanspor 1-0 Esenler Erokspor

Trendyol 1. Lig'de İmaj Altyapı Vanspor, deplasmanda Esenler Erokspor'u 1-0 mağlup etti. Maçın ardından iki takımın teknik direktörleriyle yapılan değerlendirmelerde, galibiyetin önemi ve maçın kırılma anları öne çıktı.

Hakan Kutlu'nun değerlendirmesi

İmaj Altyapı Vanspor Teknik Direktörü Hakan Kutlu, ligdeki ilk iki maçtan galibiyetle ayrılmanın kulüp için çok önemli olduğunu belirtti. Kutlu, maç sonrası düzenlenen basın toplantısında, Boluspor karşılaşmasının aksine bu sefer daha iyi bir senaryo ile maça başladıklarını söyledi.

Takımın henüz tam hazır olmadığını, maç içinde bazen istediklerini yapamadıklarını ifade eden Kutlu, şu sözleri aktardı: "Güçlü bir rakibimiz vardı. Biz de geçen hafta oyunun ilk yarısını çok kötü oynayıp, ikinci yarısında toparlanıp 3 golle Boluspor gibi güçlü bir takımı yenmiştik. Bugün ise tam tersi oldu, oyuna çok iyi başladık. 11-11 durumdayken de üstün taraf bizdik. Rakip takım oyuncusu atıldıktan sonra da son 70 dakikaya kadar üstün taraftık ama son 20 dakika gerçekten çok kötü oynadık."

Kutlu, taktik planlamalarının yerinde olduğunu belirterek, Osman Özköylü'nün oyun planına dair şu ifadeleri aktardı: "Osman hoca da maç planlamasında bizim geçen hafta beke bek baskımıza düşüp bekleri biraz geride tutup, beke bek basacağımızı düşünüp arkaya öndeki süratli oyuncularıyla hücuma çıkmak istemişti ama biz bugün beke sekizlerimizi bastırıp ileride hızlı hücuma izin vermedik. Dediğim gibi geçen haftanın tam tersi bir senaryo. Geçen hafta çok kötü başlayıp ikinci yarı toparladığımız bir maçtı."

Transfer çalışmalarının sürdüğünü ve takım içi-taktiksel düzenlemelerle eksiklerin giderileceğini vurgulayan Kutlu, "Kötü oynarken de oyuncuların kazanma isteği, arzusu çok üst düzeyde. Lig uzadıkça eksiklerimizi görüp buna göre önlemler alacağız. Gerek transfer gerek takım içinden ve taktiksel olarak, takımımızı toparlayacağız. Sevindirici olan şu, uzun yıllar sonra bu lige çıkıp ilk iki maçtan 6 puan almak çok çok önemli. Bu galibiyetlerin bir tanesi deplasmanda Boluspor, bir tanesi ise ligin flaş transferlerini yapan Erokspor karşısında alındı. Bu sonuçları almak önemli. Eksiklerimiz olduğunu biliyoruz. İnşallah ilerleyen süreçte eksiklerimizi de tamamlayıp bu ligde güvenli bir yerde yer edinmek istiyoruz." dedi.

Osman Özköylü: "Bugün bütün şanssızlıklar aleyhimize oldu"

Esenler Erokspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, takımlarının yeni kurulduğunu ve gelişime açık bir yapıda olduğunu söyledi. Özköylü, oyuncularının 10 kişi kaldıktan sonra gösterdikleri dirence dikkat çekti:

"Maçı 1-0 kaybettik, uzatmaları da dahil edersek 70-75 dakika 10 kişi oynadığımız deplasmandayız. Yüksek rakımdayız, alışık olmadığımız bir havadayız ve böyle olumsuzlukların içerisinde bir de saha içerisinde olumsuzluklar yaşandı. Bugün bütün şanssızlıklar aleyhimize oldu."

Özköylü, maç içinde yaşanan talihsizlikleri şöyle özetledi: "İlk önce kırmızı kart, ondan sonra bir oyuncumuzun sakatlanması, ikinci yarının başında penaltı ve arkasından yediğimiz goldeki şanssızlık. Ortada hiç pozisyon yokken çok basit bir gol yedik. Baktığınız zaman oyunun büyük bölümünde çok daha net pozisyonlar bulan belki de maçı kazanabilecek pozisyonları yakalayan taraf bizdik. Oyuncularımız gerçekten on kişi kaldıktan sonra olağanüstü bir direnç koydular."

Maçın sonucu ve iki teknik direktörün değerlendirmeleri, ligdeki rekabetin ve takımların eksiklerini giderme kararlılığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Trendyol 1. Lig'de 2025-2025 sezonunun ikinci hafta maçı İmaj Altyapı Vanspor-Esenler Erokspor maçının ardından düzenlenen basın toplantısında, İmaj Altyapı Vanspor Teknik Direktörü Hakan Kutlu, açıklamalarda bulundu.