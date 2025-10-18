İmaj Altyapı Vanspor 1-1 Atko Grup Pendikspor: Hakan Kutlu'dan penaltı değerlendirmesi

Trendyol 1. Lig 10. haftasında İmaj Altyapı Vanspor ile Atko Grup Pendikspor 1-1 berabere kaldı; Hakan Kutlu penaltı kaçırmanın psikolojik etkisine dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 18.10.2025 17:31
Güncelleme Tarihi: 18.10.2025 17:31
Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Atko Grup Pendikspor ile 1-1 berabere kalan İmaj Altyapı Vanspor'da teknik direktör Hakan Kutlu, maç sonrası değerlendirmelerde bulundu.

Hakan Kutlu'nun değerlendirmesi

Basın toplantısında konuşan Kutlu, takımın şansız bir gün geçirdiğini belirterek, futbolcularını mücadelelerinden dolayı tebrik etti. Kutlu, şunları kaydetti:

"Kazandığımız penaltıyı kaçırınca psikolojik olarak takım da etkilendi. 1-1 berabere kaldık ve üzgünüz. Oyun geneline baktığımızda istediklerimizi yapan taraftık. Önceki maçlara oranla çok sayıda pozisyona da girdik ama değerlendirme sıkıntısı yaşadık. Ligin ikincisi olan bir takımla oynadık. Oyunda istediğimizin birçoğunu yapmıştık. Rakibimiz yakaladığı iki pozisyondan birini gole çevirdi. Atko Grup Pendikspor'u ve hakemi tebrik ediyorum. Maçtan önce hakemler hakkında önyargılar vardı fakat sahada iyi bir maç yönettiler."

Atko Grup Pendikspor cephesi

Atko Grup Pendikspor Yardımcı Antrenörü Metin İlhan ise İmaj Altyapı Vanspor'un sahasında iyi mücadele ettiğini belirterek, şunları söyledi:

"Rakibimiz takım savunması yapan bir ekipten oluşuyor. Burada puan ve puanlar almak çok zor, bunu başardık. Hedeflerimiz doğrultusunda devam ediyoruz. Takımımız, dört önemli oyuncumuzun eksikliğini aratmadı. Oyuncularımı kutluyorum. Vanspor'a da başarılar diliyorum."

