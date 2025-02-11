ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi 21. Hafta Mücadeleleri Başlıyor

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 21. hafta yarın gerçekleşecek müsabakalarla start alıyor. Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan gelen açıklamaya göre, ligdeki heyecan dolu karşılaşmalar futbolseverler ile buluşacak.
21. Haftanın Maç Programı
Yarınki programda öne çıkan karşılaşmalar şöyle sıralanıyor:
- 13.30 Çimsa ÇBK Mersin - İlkem Yapı Tarsus Spor (Servet Tazegül)
- 16.00 Emlak Konut - Melikgazi Kayseri Basketbol (Başakşehir)
- 17.00 Bodrum Basketbol - Fenerbahçe Opet (Bodrum)
Perşembe Günü Karşılaşmaları
13 Şubat Perşembe günü ise şu maçlar yapılacak:
- 16.00 Nesibe Aydın - Galatasaray Çağdaş Faktoring (TOBB ETÜ)
- 18.00 Danilos Pizza - BOTAŞ (Şehit Polis Recep Topaloğlu)
Haftanın maçları, basketbolseverlere unutulmaz anlar yaşatmaya hazırlanıyor.