International Kleopatra Criteryum Yarışı Alanya'da Gerçekleşti

Bisiklet Grand Prix Antalya'da Yoğun Rekabet!

Pedalia Uluslararası Yol Bisiklet Yarış Serisi'nin önemli etkinliklerinden biri olan International Kleopatra Criteryum, Alanya'da büyük bir katılımla gerçekleştirildi. Fraport TAV Antalya Havalimanı'nın ana sponsorluğunda düzenlenen yarışlar, Alanya Öğretmenevi önünde start aldı.

80 Sporcu 45 Kilometre Pedal Çeviriyor

Yarışmaya Türkiye'nin yanı sıra Avrupa, Asya ve Kuzey Afrika'dan 11 takım katılırken, toplamda 80 sporcu , kent içinde 25 turda toplam 45 kilometre pedal çevirdi.

Dereceye Girenler

Yarışların sonucunda Konya Büyükşehir Belediyesi Kulübü'nden Ramazan Yılmaz birinci, Terengganu Bisiklet Takımı'ndan Mohd Harrif Saleh ikinci, Spor Toto Continental Takımı'ndan ise Ahmet Örken üçüncü oldu. Yarış sonunda sporculara madalyalarını, Pedalia Kurumsal İletişim Direktörü Okan Özkırmızı takdim etti.

Çekişmeli Bir Yarış Ortamı

Okan Özkırmızı, yarışların beklediklerinden daha çekişmeli geçtiğini belirterek, sporcuların olağanüstü bir performans sergilediklerini ifade etti. Özellikle yerli takımların, uluslararası düzeydeki sporcularla rekabet fırsatı bulabilmesinin kendileri için önemli bir deneyim olduğunu vurguladı.

Gelecek Serilerde Artan Katılım Bekleniyor

Özkırmızı ayrıca, organizasyonda yer alan sporcu sayısının sonraki etkinliklerde artacağını sözlerine ekleyerek, yarışların 6 Nisan'a kadar devam edeceğini duyurdu.

Pedalia Uluslararası Yol Bisiklet Yarış Serisi'nin International Kleopatra Criteryum yarışı, Alanya'da gerçekleştirildi. Türkiye'nin yanı sıra Avrupa, Asya ve Kuzey Afrika ülkelerinden 11 takımla 80 sporcu, kent içinde 25 turda toplam 45 kilometre pedal çevirdi. Pedalia Kurumsal İletişim Direktörü Okan Özkırmızı (fotoğrafta) açıklama yaptı.

Pedalia Uluslararası Yol Bisiklet Yarış Serisi'nin International Kleopatra Criteryum yarışı, Alanya'da gerçekleştirildi. Türkiye'nin yanı sıra Avrupa, Asya ve Kuzey Afrika ülkelerinden 11 takımla 80 sporcu, kent içinde 25 turda toplam 45 kilometre pedal çevirdi. Pedalia Kurumsal İletişim Direktörü Okan Özkırmızı (fotoğrafta) açıklama yaptı.