IOC: Rus ve Belaruslu Atletler Milano‑Cortina 2026'da 'Tarafsız Bireysel Sporcu' Statüsüyle Yarışabilecek

IOC, Rus ve Belaruslu sporcuların Milano‑Cortina 2026 Kış Olimpiyatları'nda 'Tarafsız Bireysel Sporcu (AIN)' unvanıyla katılabileceğini, belirli istisnaların olduğunu açıkladı.

Yayın Tarihi: 19.09.2025 23:38
Güncelleme Tarihi: 19.09.2025 23:38
Karar ve gerekçe

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), Rus ve Belaruslu atletlerin Milano-Cortina 2026 Kış Olimpiyat Oyunlarında Tarafsız Bireysel Sporcu (AIN) unvanıyla yarışmasına izin verileceğini açıkladı.

IOC, kararın IOC Yönetim Kurulu'nun İtalya'nın Milan şehrinde yapılan toplantısında alındığını ve 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda yarışan 32 Rus veya Belarus uyruklu sporcunun oyunları sorunsuz tamamlamasının bu kararda referans oluşturduğunu belirtti.

Kısıtlamalar ve uygulama

Kararda, Rusya-Ukrayna savaşını aktif olarak destekleyen veya savaşta yer alan sporcuların olimpiyatlarda yarışamayacağı vurgulandı.

IOC ayrıca, Rus veya Belarus ordusu ya da ulusal güvenlik kurumlarıyla sözleşmesi olan sporcular ve destek personelinin 2026 Kış Olimpiyatları'nda yer alamayacağını ifade etti.

Açıklamada, Tarafsız Bireysel Sporcu (AIN) unvanıyla yarışan atletlere 2024 Paris Olimpiyatları'nda uygulanan aynı kuralların Milano-Cortina 2026'da da geçerli olacağı kaydedildi.

