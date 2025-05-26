DOLAR
38,95 0,38%
EURO
44,3 0,01%
ALTIN
4.177,5 0,58%
BITCOIN
4.269.278,05 -1,85%

İpek Soylu, Lösemiyle Mücadele Eden Çocuklara Tenis Eğitimi Verdi

Milli tenisçi İpek Soylu, lösemi tedavisi tamamlayan çocuklara tenis eğitimi verdi ve sağlıklı yaşam bilinci aşıladı.

Yayın Tarihi: 26.05.2025 17:24
Güncelleme Tarihi: 26.05.2025 17:24
İpek Soylu, Lösemiyle Mücadele Eden Çocuklara Tenis Eğitimi Verdi

İpek Soylu, Lösemiyi Yenen Çocuklar İçin Tenis Eğitimi Düzenledi

Uluslararası Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında, milli tenisçi İpek Soylu, İzmir'de anlamlı bir etkinliğe imza attı. "Sağlıklı Yaşıyorum LÖSEV'i Seviyorum" projesi çerçevesinde, lösemi tedavisi başarıyla tamamlanmış 10 çocuğa tenis eğitimi verdi.

Keyifli Bir Gün

Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV)'nin açıklamasına göre, İpek Soylu'nun katılımıyla gerçekleşen etkinlik, çocuklar için hem eğlenceli hem de eğitici oldu. Çocuklar, hem tenise dair yeni bilgiler edinirken hem de yeni arkadaşlıklar kurma fırsatı buldular.

Sağlıklı Beslenme Eğitimi

Etkinlik sırasında, diyetisyen Sebahat Neşeli eşliğinde sağlıklı beslenme eğitimi de verildi. Bu sayede çocukların, spor yaparken sağlıklı beslenmenin önemini kavramaları hedeflendi.

Projeye Dair Vurgu

LÖSEV İzmir İl Koordinatörü Ebru Alkan, çocukların hayatında sporun önemine dikkat çekerek, "Çocuklarımızın hayatında sporun yerini oluşturmaya gayret edeceğiz. Özellikle projeye dahil ettiğimiz çocuklar, hem spora ilgisi olan hem de çekingen çocuklarımızı kapsıyor," diyerek, projenin kapsamını anlattı.

Milli tenisçi İpek Soylu, Uluslararası Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla "Sağlıklı Yaşıyorum...

Milli tenisçi İpek Soylu, Uluslararası Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla "Sağlıklı Yaşıyorum LÖSEV'i Seviyorum" projesi kapsamında lösemi tedavisi tamamlanan 10 çocuğa tenis eğitimi verdi. Fotoğrafta LÖSEV İzmir İl Koordinatörü Ebru Alkan (solda) ile Milli tenisçi İpek Soylu (sağda) yer aldı.

Milli tenisçi İpek Soylu, Uluslararası Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla "Sağlıklı Yaşıyorum...

Milli tenisçi İpek Soylu, Uluslararası Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla "Sağlıklı Yaşıyorum LÖSEV'i Seviyorum" projesi kapsamında lösemi tedavisi tamamlanan 10 çocuğa tenis eğitimi verdi. Fotoğrafta LÖSEV İzmir İl Koordinatörü Ebru Alkan (solda) ile Milli tenisçi İpek Soylu (sağda) yer aldı.

İLGİLİ HABERLER

Konya'da Şiddetli Yağış Uyarısı: 3 Gün Dikkat!

Balıkesir ve İzmir'de Devlet Kapısında Yeni Kariyer Fırsatları!

Kayseri'de Yatırım Fırsatı: Kocasinan İhalesiyle Altın Değerinde Arsalar Satışta

İstanbullulara Müjde: Beylikdüzü'nde Kentsel Dönüşüm Projesi Başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Real Madrid, Xabi Alonso'yu Teknik Direktör Olarak Tanıttı
2
İpek Soylu, Lösemiyle Mücadele Eden Çocuklara Tenis Eğitimi Verdi
3
WT Uluslararası Hakem Semineri ve Yenileme Kursu İstanbul'da Başladı
4
Elbistan'da Deprem Şehitleri İçin Off-Road Yarışları Düzenlendi
5
Karaman'da Türkiye Tekerlekli Paten Eleme Yarışması Coşkuyla Gerçekleşti
6
13. Uluslararası Fetih Kupası Okçulukta Başladı
7
Hokeyin Türkiye'deki 'Çocukluk' Dönemi: Gelecek Hedefleri

İstanbul'da Yeni Fikirtepe Projesi: 60 Ay Vade, %0,69 Faizle Ev Sahibi Olma Fırsatı

İstanbullulara Müjde: Beylikdüzü'nde Kentsel Dönüşüm Projesi Başladı

Kayseri'de Yatırım Fırsatı: Kocasinan İhalesiyle Altın Değerinde Arsalar Satışta

İSTANBUL'DA DARPHANE'DEN 24 MEMUR ALIMI FIRSATI!

Kurban Bayramı'nda Çiftçilere Maddi Destek Geliyor

Diyarbakır'da Su Faturası Dönüşümü: 1 Haziran'da Yeni Destekler Başlıyor

Balıkesir ve İzmir'de Devlet Kapısında Yeni Kariyer Fırsatları!

Konya'da Şiddetli Yağış Uyarısı: 3 Gün Dikkat!

Ceyhan Nehri'nde SOS Alarmı: Adanalılar Çözüm Bekliyor

İstanbullular Dikkat! 25 Mayıs'ta Elektrik Kesintileri Sizi Bekliyor

Bakan Kurum'dan Depozito Destekleri: Yeni Sistemle Cebinize Katkı

Ankara'dan Bayram Desteği: Ebeveynler ve Çocuklar İçin Kıyafet Yardımı