İpek Soylu, Lösemiyle Mücadele Eden Çocuklara Tenis Eğitimi Verdi

İpek Soylu, Lösemiyi Yenen Çocuklar İçin Tenis Eğitimi Düzenledi

Uluslararası Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında, milli tenisçi İpek Soylu, İzmir'de anlamlı bir etkinliğe imza attı. "Sağlıklı Yaşıyorum LÖSEV'i Seviyorum" projesi çerçevesinde, lösemi tedavisi başarıyla tamamlanmış 10 çocuğa tenis eğitimi verdi.

Keyifli Bir Gün

Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV)'nin açıklamasına göre, İpek Soylu'nun katılımıyla gerçekleşen etkinlik, çocuklar için hem eğlenceli hem de eğitici oldu. Çocuklar, hem tenise dair yeni bilgiler edinirken hem de yeni arkadaşlıklar kurma fırsatı buldular.

Sağlıklı Beslenme Eğitimi

Etkinlik sırasında, diyetisyen Sebahat Neşeli eşliğinde sağlıklı beslenme eğitimi de verildi. Bu sayede çocukların, spor yaparken sağlıklı beslenmenin önemini kavramaları hedeflendi.

Projeye Dair Vurgu

LÖSEV İzmir İl Koordinatörü Ebru Alkan, çocukların hayatında sporun önemine dikkat çekerek, "Çocuklarımızın hayatında sporun yerini oluşturmaya gayret edeceğiz. Özellikle projeye dahil ettiğimiz çocuklar, hem spora ilgisi olan hem de çekingen çocuklarımızı kapsıyor," diyerek, projenin kapsamını anlattı.

Milli tenisçi İpek Soylu, Uluslararası Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla "Sağlıklı Yaşıyorum LÖSEV'i Seviyorum" projesi kapsamında lösemi tedavisi tamamlanan 10 çocuğa tenis eğitimi verdi. Fotoğrafta LÖSEV İzmir İl Koordinatörü Ebru Alkan (solda) ile Milli tenisçi İpek Soylu (sağda) yer aldı.

Milli tenisçi İpek Soylu, Uluslararası Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla "Sağlıklı Yaşıyorum LÖSEV'i Seviyorum" projesi kapsamında lösemi tedavisi tamamlanan 10 çocuğa tenis eğitimi verdi. Fotoğrafta LÖSEV İzmir İl Koordinatörü Ebru Alkan (solda) ile Milli tenisçi İpek Soylu (sağda) yer aldı.