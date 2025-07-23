İş Portföy ve TTF'den Tenis Sporuna Destek: Yeni Fon Tanıtıldı

İş Portföy TTF Tenise Destek Değişken Fon Lansmanı Gerçekleştirildi

İş Portföy ve Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) iş birliğiyle hazırlanan İş Portföy TTF Tenise Destek Değişken Fon lansmanı, İstanbul'daki İş Bankası Kuleleri'nde geniş bir katılımla gerçekleştirildi. Etkinliğe İş Portföy Genel Müdürü Burak Sezercan, TTF Başkanı Şafak Müderrisgil ve milli tenisçi Zeynep Sönmez katıldı.

Sezercan: "Tenis Sporuna Sürdürülebilir Destek"

Fonun tanıtımında konuşan Burak Sezercan, bu projenin tenis sporuna uzun vadeli bir kaynak sağlamayı hedeflediğini vurgulayarak, "Bu kaynağın sürdürülebilir olacağına inanıyoruz. Fon, diğer spor branşlarına da ilham verebilir." dedi. Sezercan, federasyon ile yaptıkları protokol çerçevesinde genç tenisçilerin eğitimine katkı sağlayacaklarını ifade etti.

Müderrisgil: "Finansal Gelir Elde Edilecek"

TTF Başkanı Şafak Müderrisgil ise fonun bir bağış projesi olmadığını belirterek, "Bu bir finans enstrümanı. Hem kurumsal hem de bireysel yatırımcılar, buradan finansal gelir elde edecek ve tenis sporuna katkı verecekler." dedi. Müderrisgil, fonun sporcuların uluslararası platformlarda daha iyi yarışabilmesi için önemli bir yol haritası olacağını kaydetti.

Zeynep Sönmez: "Tenis Maliyetli Bir Spor"

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, fonun sporculara sağlayacağı katkıları değerlendirerek, "Tenis, çok maliyetli bir spor. İyi bir takım kurmak, turnuvalarda başarı için büyük önem taşıyor." şeklinde konuştu. Wimbledon Tenis Turnuvası'ndaki deneyiminden de bahseden Sönmez, "Buradaki başarım, Türk tenisi için umarım yeni bir başlangıç olur." dedi.

İş Portföy ve Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) iş birliğinde, İş Portföy TTF Tenise Destek Değişken Fon lansmanı gerçekleştirildi. İş Bankası Kuleleri'nde gerçekleştirilen etkinliğe İş Portföy Genel Müdürü Burak Sezercan (sağ 4), TTF Başkanı Şafak Müderrisgil (sol 4) ve milli tenisçi Zeynep Sönmez (sağ 3) katıldı.

İş Portföy ve Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) iş birliğinde, İş Portföy TTF Tenise Destek Değişken Fon lansmanı gerçekleştirildi. İş Bankası Kuleleri'nde gerçekleştirilen etkinliğe İş Portföy Genel Müdürü Burak Sezercan (sağ 4), TTF Başkanı Şafak Müderrisgil (sol 4) ve milli tenisçi Zeynep Sönmez (sağ 3) katıldı.