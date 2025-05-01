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İşitme Engelliler Güreş Milli Takımı Yalova'da Kamp Yapıyor

Güreş Milli Takımı, Japonya'daki Olimpiyatlar için Yalova'da kampa girdi. Salim Güzel, zirvede olacaklarına inanıyor.

Yayın Tarihi: 01.05.2025 18:17
Güncelleme Tarihi: 01.05.2025 18:17
İşitme Engelliler Güreş Milli Takımı Yalova'da Kamp Yapıyor

İşitme Engelliler Güreş Milli Takımı Yalova'da Kampa Girdi

Türkiye İşitme Engelliler Güreş Milli Takımı, Japonya'da düzenlenecek İşitme Engelliler Olimpiyatları için Yalova'da kamp çalışmalarına başladı.

Tokyo'da 15-26 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan bu büyük organizasyon öncesinde, takım 16 Mayıs tarihine kadar Yalova'nın Termal ilçesinde hazırlıklarını sürdürecek. İşitme Engelliler Federasyonu Genel Koordinatörü Salim Güzel, 75'i sporcu, 15'i teknik ekip olmak üzere toplamda 90 kişilik kadroyla çalışmalara başladıklarını belirtti.

Salim Güzel, "İşitme Engelliler Olimpiyatlarının lokomotifi güreş branşında yine zirvede yer alacağımıza inanıyoruz," ifadeleriyle takımın hedeflerini vurguladı.

Türkiye İşitme Engelliler Güreş Milli Takımı, Japonya'da gerçekleştirilecek İşitme Engelliler...

Türkiye İşitme Engelliler Güreş Milli Takımı, Japonya'da gerçekleştirilecek İşitme Engelliler Olimpiyatları için Yalova'da kampa girdi.

Türkiye İşitme Engelliler Güreş Milli Takımı, Japonya'da gerçekleştirilecek İşitme Engelliler...

Türkiye İşitme Engelliler Güreş Milli Takımı, Japonya'da gerçekleştirilecek İşitme Engelliler Olimpiyatları için Yalova'da kampa girdi.

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