İşitme Engelliler Milli Takımı Tokyo 2025'te Tarihi Madalya Hedefliyor

FATİH ÇAKMAK - Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu (TİESF) Başkanı Dursun Gözel, 15-26 Kasım 2025'te Tokyo'da düzenlenecek İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları (Deaflympics) öncesinde milli sporcuların hazırlık ve hedeflerini AA muhabirine anlattı.

Hazırlıklar ve hedefler

Gözel, ay-yıldızlı sporcuların çeşitli illerdeki kamplarda yoğun bir hazırlık sürecinden geçtiğini belirterek federasyonun iddialı hedefleri olduğunu vurguladı. Konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"2017'de Samsun'da bu olimpiyatlara çok başarılı bir şekilde ev sahipliği yaptık. Biz Samsun'daki olimpiyatlarda 17 altın, 7 gümüş ve 22 bronz olmak üzere 46 madalya kazandık. Akabinde 2021 yılında Brezilya'daki olimpiyatlarda 8'i altın, 19'u gümüş, 17'si bronz toplam 44 madalya elde ettik. Allah nasip ederse 15-26 Kasım'da Tokyo'da düzenlenecek olimpiyatlarda 18 branşta yaklaşık 200 sporcuyla ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz. Branşların hepsinde altın madalya bekliyorum, madalya sayımız Japonya'da 50 ve 60'lara çıkacak inşallah."

Dursun Gözel, geçmiş organizasyonlardaki başarıları hatırlatarak Samsun'da 17 altın, 7 gümüş, 22 bronz (toplam 46); Brezilya'da 8 altın, 19 gümüş, 17 bronz (toplam 44) kazanıldığını ve Tokyo'da madalya sayısının artırılmasının amaçlandığını söyledi.

Şampiyonluk vurgusu ve sporculuk geçmişi

Federasyon başkanı, hedeflerinin ikincilik ya da üçüncülük değil birincilik olduğunu belirtti: "İkincilik ve üçüncülük değil birincilik, şampiyonluk istiyoruz çünkü şampiyonluklar unutulmaz. Biz de çok sayıda şampiyonluk madalyasıyla ülkemize dönüp inşallah Cumhurbaşkanımıza, Spor Bakanımıza ve Türk milletine o şampiyonlukları hediye edeceğiz."

Gözel, kendi spor geçmişine de değinerek 30 yıl güreş yaptığını ve camianın içinden biri olduğunu aktardı. Ayrıca sosyal medyada paylaşılan güreş denemesi ve taklaya ilişkin gelen olumlu yorumlardan memnuniyet duyduğunu sözlerine ekledi.

Kamplar, tesis planları ve gelecek vizyonu

Federasyonun tüm kampları ziyaret ettiğini belirten Gözel, Bursa'da atletizm, Yalova'da güreş, Burdur'da futbol, Ankara'da basketbol ve Adana'da tekvando milli takım kamplarının sürdüğünü ve sporcularla birebir ilgilendiğini söyledi. Ayrıca federasyonun hedefleri arasında bağımsız bir spor tesisi inşa etme planı da bulunuyor.

Gözel, 2028 için de büyük hedefler koyduklarını ifade etti: "2028 İşitme Engelliler Avrupa Oyunları'nı ülkemize kazandırmayı da planlıyoruz."

Branşların tek çatı altında toplanması

Federasyon başkanı, işitme engelliler branşlarının tek çatı altında toplanması için çalışmaların sürdüğünü belirtti ve şu ifadeleri kullandı: "Şu anda federasyonumuzda 14 branşımız var, 10 branşımız diğer federasyonlara bağlı. Hedefimiz branşlarımızın tek çatı altında toplanması, tek çatı altında çalışmak. Bakanlığımız da uygun gördüğü anda bunları bünyemize kazandırmak istiyoruz."

Bu birleşmenin uluslararası organizasyonlara katılımda kolaylık sağlayacağını belirten Gözel, göreve yeni başladığında Japonya'da düzenlenen uluslararası toplantıda bu konuyu gündeme getirdiğini ve uluslararası muhatapların da tüm branşların federasyonda toplanması gerektiğini söylediğini aktardı.

Çağrı

Kapanışta Gözel, Türk milletinden destek ve dualarını eksik etmemesini isteyerek sözlerini şöyle bitirdi: "Buradan Türk milletinden isteğim, Japonya'daki olimpiyatlarda sporcularımıza dualarını eksik etmesinler. İnşallah daha büyük madalyalar getireceğiz."

