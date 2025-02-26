İskenderunspor, Fatih Karagümrük'ü Geçerek Çeyrek Finale Yükseldi

İskenderunspor Teknik Direktörü Metin Akpunar, Karagümrük galibiyeti sonrası büyük mutluluk yaşadıklarını belirtti.

Yayın Tarihi: 26.02.2025 23:19
Güncelleme Tarihi: 26.02.2025 23:19
İskenderunspor, Fatih Karagümrük'ü Geçerek Çeyrek Finale Yükseldi

İskenderunspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Tarih Yazdı

İskenderunspor, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu üçüncü hafta maçında Solwie Energy Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup ederek çeyrek finale adını yazdırdı. Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan İskenderunspor Teknik Direktörü Metin Akpunar, namağlup şekilde tur atlamanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

“Mükemmele Yakın Oynadık”

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda gerçekleşen karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Akpunar, ilk yarıda oyuncularının mükemmel bir performans sergilediğini vurguladı. "Futbolcularımın sistemimize verdiği cevap gerçekten takdire şayan. Kupada namağlup bir üst tura çıkmak bizi çok mutlu etti." dedi.

Şampiyonluk İçin İyi Bir Temel

Ayrıca, lig maçları nedeniyle İstanbul'a 5 eksikle geldiklerini hatırlatan Akpunar, takımın ruhunu güçlendiren bir başarıya imza attıklarını söyledi. "Futbolcularımıza her zaman, 'Eğer biz formamıza layık olursak bu camia da bizim arkamızda olacaktır.' dedim. İki ümit milli oyuncumuz ile üst lig seviyesinde oyuncularımızı tutabilmemiz önemli bir başarı." dedi.

Gelişme Teması

Akpunar, takımın oyunu konusunda da fikirler sundu. "Oyun repertuarımızı geliştirmemiz gerekiyor. Takım fizyolojisi ve savunma anlamında oldukça iyi bir seviyeye ulaştık. Ancak, oyuncularım nasıl daha etkili olabilir, bunu anlamamız lazım." ifadelerini kullanarak, ilk yarıdaki performansın yeterli olduğunu gözler önüne serdi.

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