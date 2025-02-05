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İskenderunspor ve Trabzonspor Beraberliği: 2-2

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'ndaki maçta İskenderunspor ve Trabzonspor 2-2 berabere kaldı, yeni stadyum açılışı yapıldı.

Yayın Tarihi: 05.02.2025 15:12
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 15:12
İskenderunspor ve Trabzonspor Beraberliği: 2-2

Ziraat Türkiye Kupası'nda Akıllarda Kalan Maç: İskenderunspor 2 - 2 Trabzonspor

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ikinci hafta karşılaşmasında İskenderunspor ve Trabzonspor 2-2 berabere kaldı. Yeni stadyumlarının açılışını gerçekleştiren İskenderunspor, zorlu mücadelede izleyenlere heyecan dolu anlar yaşattı.

Maçın başlama düdüğünden itibaren her iki takım da kontrollü bir oyun sergiledi. İlk önemli atak, 11. dakikada Evren Elmalı tarafından oluşturuldu. Ceza sahasında topla buluşan Cham, savunmadaki Ulaş Zengin'in müdahalesiyle kornere gönderildi.

İlk yarının 27. dakikasında İskenderunspor, Serdarcan Eralp'ın harika pası ile öne geçti. Muhammet Beşir, yaptığı düzgün vuruşla topu ağlarla buluşturdu ve skoru 1-0’a taşıdı. İlk yarı, İskenderunspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarıya hızlı başlayan Trabzonspor, 50. dakikada Zubkov'un köşe vuruşunda Umut Güneş'in kafa vuruşu sonrası topu Batagov ağlara göndererek skoru 1-1'e getirdi.

55. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Muhammet Beşir, sağ kanattan gelen ortaya güzel bir vuruş yaparak İskenderunspor'u 2-1 öne geçirdi.

70. dakikada Trabzonspor, Sikan'ın ortasında Enis Destan'ın kafa vuruşuyla eşitliği sağladı: 2-2. Müsabakanın ilerleyen dakikalarında ise Banza'nın şutu, İskenderunspor kalecisi Onur Can Özdemir tarafından kornere çelindi.

Müsabaka, 2-2'lik skorlada sona erdi. Bu anlamlı maçta futbolcular, 6 Şubat 2023'teki depremlerin yıl dönümü dolayısıyla "6 Şubat 2023, unutmadık unutmayacağız" pankartıyla sahaya çıktı. Taraftarlar da deprem yıl dönümüne özel pankartlarla destek verdiler.

İskenderunspor, bu maçla birlikte yeni stadyumunun açılışını da kutladı. Maç sonunda her iki takım da iyi bir futbol sergilemelerinden dolayı birbirlerini tebrik etti.

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ikinci hafta maçında Trabzonspor ile İskenderunspor takımları...

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ikinci hafta maçında Trabzonspor ile İskenderunspor takımları karşılaştı. İskenderunspor taraftarları gol sevinci yaşadı.

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ikinci hafta maçında Trabzonspor ile İskenderunspor takımları...

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ikinci hafta maçında Trabzonspor ile İskenderunspor takımları karşılaştı. İskenderunspor taraftarları gol sevinci yaşadı.

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