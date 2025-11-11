İslami Dayanışma Oyunları'nda Karışık Bayrak Takımlarımız Altın Kazandı

İslami Dayanışma Oyunları'nda Türk yüzücülerden çifte zafer

Riyad'da 4. gün müsabakalarında yüzmede heyecan dorukta

Suudi Arabistan’ın Riyad kentinde düzenlenen 6. İslami Dayanışma Oyunlarında 4. gün müsabakaları devam etti. Yüzmede bireysel yarışların ardından takım mücadeleleri yapıldı.

Sudem Denizli, Pınar Dönmez, Defne Tanığ ve Gizem Güvenç'ten oluşan kadın 4x100 metre karışık bayrak takımı, 4.15.59 derecesiyle altın madalya kazandı.

Mert Ali Satır, Emre Sakçı, Arda Akkoyun ve Demir Özdemir'den oluşan erkek 4x100 metre karışık bayrak takımı ise 3.40.56 ile şampiyon olup altın madalyanın sahibi oldu.

Bireysel yarışlarda da Türkiye'ye iki altın geldi: Ecem Dönmez Öğretir, kadınlar 200 metre serbest stilde 2.03.89 ile; Ahmet Mete Boylu ise erkekler 200 metre serbest stilde 1.48.65 ile altın madalyanın sahibi oldu.

