İslami Dayanışma Oyunları'nda Karışık Bayrak Takımlarımız Altın Kazandı

Milli yüzücüler 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda kadın ve erkek 4x100 karışık bayraklarda altın madalya kazandı; bireyselde iki altın daha geldi.

Yayın Tarihi: 11.11.2025 20:43
Güncelleme Tarihi: 11.11.2025 22:32
İslami Dayanışma Oyunları'nda Türk yüzücülerden çifte zafer

Riyad'da 4. gün müsabakalarında yüzmede heyecan dorukta

Suudi Arabistan’ın Riyad kentinde düzenlenen 6. İslami Dayanışma Oyunlarında 4. gün müsabakaları devam etti. Yüzmede bireysel yarışların ardından takım mücadeleleri yapıldı.

Sudem Denizli, Pınar Dönmez, Defne Tanığ ve Gizem Güvenç'ten oluşan kadın 4x100 metre karışık bayrak takımı, 4.15.59 derecesiyle altın madalya kazandı.

Mert Ali Satır, Emre Sakçı, Arda Akkoyun ve Demir Özdemir'den oluşan erkek 4x100 metre karışık bayrak takımı ise 3.40.56 ile şampiyon olup altın madalyanın sahibi oldu.

Bireysel yarışlarda da Türkiye'ye iki altın geldi: Ecem Dönmez Öğretir, kadınlar 200 metre serbest stilde 2.03.89 ile; Ahmet Mete Boylu ise erkekler 200 metre serbest stilde 1.48.65 ile altın madalyanın sahibi oldu.

AHMET METE BOYLU 1.48.65'LİK DERECESİYLE ALTIN MADALYANIN SAHİBİ OLDU.

AHMET METE BOYLU 1.48.65'LİK DERECESİYLE ALTIN MADALYANIN SAHİBİ OLDU.

ECEM DÖNMEZ ÖĞRETİR, YÜZME KADINLAR 200 METRE SERBEST STİLDE, 2.03.89'LUK DERECESİYLE ALTIN...

