İsmail Kartal'dan kritik Olympiakos maçı öncesi flaş karar!

Olympiakos maçı öncesinde İsmail Kartal'ın kararı duyanları şoke etti! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

İSMAİL KARTAL'IN KARARI

Sarı lacivertli takım UEFA Avrupa Konferans Ligi Olympiakos maçı için hazırlıklarına başladı. Aynı zamanda Süper Kupa final maçı da gündemden düşmezken takımın Olympiakos maçı için antrenmanlarına başladığı ve Süper Kupa final maçına gitmeyecekleri anlaşılmıştı. İsmail Kartal futbolculara antrenman sonrasında bir günlük izin verdi. Dzeko izin gününde Bosna Hersek'e gitti. Önümüzdeki Perşembe günü sarı lacivertli takım Olympiakos ile çeyrek final maçı provalarını yapmaya devam edecek. Olympiakos bu sezon kendi liginde beklentileri karşılayamadı ve son Aris maçında 3-0 galibiyetle az da olsa kendilerine gelmişlerdi.





Olympiakos play-off turunda PAOK ile aralarında 6 puanlar dördüncü sırada bulunuyor. Olympiakos liginde de üçüncülüğü alarak bir sonraki sezon da Konferans Ligi mücadelelerine devam etmek istiyor. Fenerbahçe Adana Demirspor karşılaşmasına önemli oyuncuları olmadan katılmıştı. Bright Osayi Samuel sarı kart cezası sebebiyle maça çıkamadı. Mert Hakan Yandaş, Serdar Aziz, İsmail Yüksek, Fred, Cengiz Ünder, Joshua King, Michy Batshuayi sakatlıkları sebebiyle takıma katılamadı, Becao ve Bonucci yedekte idi ve Çağlar son dakikalarda oyuna girebildi. Fenerbahçe bugün oynanacak Süper Kupa final maçına ise U19 takımıyla çıkacak. Serdar Aziz de maçta UEFA'ya verilen listede adı olmadığı için forma giyemeyecek.