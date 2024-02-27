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İsmail Kartal duruma el el attı: Fenerbahçe'nin sorunu çözülüyor

Sarı lacivertli takımda problemler tek tek çözülüyor! Tüm detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 27.02.2024 15:16
Güncelleme Tarihi: 27.02.2024 15:16
İsmail Kartal duruma el el attı: Fenerbahçe'nin sorunu çözülüyor

Fenerbahçe'nin sorununu İsmail Kartal çözüyor! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

TAKIMIN SORUNU ÇÖZÜLÜYOR

Süper Lig 27. haftada Fenerbahçe kendi evinde Kasımpaşa'yı ağırladı ve 2-1'lik skorla üç puanı kazandı. Takımın savunmada yaşadığı basit hatalara İsmail Kartal el attı. Teknik Direktör İsmail Kartal tercihleri taraftar tarafından eleştiri almaya devam ediyor. Sezonun başında Becao ve Djiku ikilisi önemli performanslar gösteriyordu ancak daha sonra yaşanan sakatlıklar takımın dengesini de bozdu. 

ismail kartal takım sorunlarını çözüyor

Bölgede yaşanan sorunun çözülebilmesi için Leonardo Bonucci ve Çağlar Söyüncü transferleri gerçekleştirildi ve İsmail Kartal'ın tercihleri de güçlendi. Djiku Afrika Kupası'ndan döndükten sonra bölgeye Çağlar Djiku ikilisine şans verilmeye başlandı. Defans çıkışı hatalar da eleştirilere maruz kalıyor. Bonucci forma şansı buldukça güzel performanslar göstermeye devam ediyor. Djiku'nun kart cezası olması sebebiyle Hatayspor maçında forma giyemeyeceği öğrenildi. İsmail Kartal ise Bonucci'ye hazır olması gerektiğini söyledi. Bonucci sarı lacivertli takımda ligde 4, kupa maçlarında 2 maçta toplam 284 dakika forma şansı buldu ve 1 asist yaptı. Maç başına 25 pas başarısı ortalaması olan başarılı futbolcu 1.2 hava topu kazanma başarısı elde etti.

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