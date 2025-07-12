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İsmail Sarıkaya, Galatasaray Camiasından Uğurlandı

Galatasaray Sportif AŞ yöneticisi İsmail Sarıkaya, Etiler Camisi'nde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

Yayın Tarihi: 12.07.2025 14:58
Güncelleme Tarihi: 12.07.2025 14:58
İsmail Sarıkaya, Galatasaray Camiasından Uğurlandı

İsmail Sarıkaya Son Yolculuğuna Uğurlandı

Galatasaray Kulübü ve 1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği (1905 GSYİAD) geçmiş dönem başkanı olan İsmail Sarıkaya, hayatını kaybetmesi nedeniyle sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlandı.

Cenaze, Etiler Camisi'nde öğle vakti kılınan namazın ardından, Anadolu Kavağı Kale Arkası Mezarlığı'na defnedildi. Törene; Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, kulüp ve Sportif AŞ Yönetim Kurulu üyeleri, 1905 GSYİAD Başkanı Murat Sancaktar ve yönetim kurulu üyeleri, Galatasaray Futbol Takımı Teknik Direktörü Okan Buruk ile çok sayıda kulüp personeli katıldı.

İsmail Sarıkaya, Galatasaray Kulübü'nde üç dönem yönetim kurulu üyeliği ve mevcut dönemde Sportif AŞ Yönetim Kurulu Üyeliği gibi önemli görevlerin yanı sıra, 1905 GSYİAD başkanlığını da üç dönem yürüttü. Sarı-kırmızılı camianın gelişimine katkıda bulunmuş önemli bir isim olarak daima anılacaktır.

Galatasaray Kulübünde yönetim kurulu üyeliği ile 1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları...

Galatasaray Kulübünde yönetim kurulu üyeliği ile 1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneğinde (1905 GSYİAD) başkanlık yapan Sportif AŞ yöneticisi İsmail Sarıkaya, Etiler Camisi'nde öğle vakti kılınan namazın ardından son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze namazına Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek (sağ 4) ve Galatasaray Futbol Takımı Teknik Direktörü Okan Buruk (sağda) da katıldı.

Galatasaray Kulübünde yönetim kurulu üyeliği ile 1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları...

Galatasaray Kulübünde yönetim kurulu üyeliği ile 1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneğinde (1905 GSYİAD) başkanlık yapan Sportif AŞ yöneticisi İsmail Sarıkaya, Etiler Camisi'nde öğle vakti kılınan namazın ardından son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze namazına Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek (sağ 4) ve Galatasaray Futbol Takımı Teknik Direktörü Okan Buruk (sağda) da katıldı.

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