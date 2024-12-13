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İsmail Yüksek, Fenerbahçe'de 100. Maçına Hazırlanıyor

İsmail Yüksek, Fenerbahçe formasıyla 100. resmi maçına çıkma yolunda! Detaylar burada.

Yayın Tarihi: 13.12.2024 11:09
Güncelleme Tarihi: 13.12.2024 11:09
İsmail Yüksek, Fenerbahçe'de 100. Maçına Hazırlanıyor

İsmail Yüksek, Fenerbahçe'de Dalaşma Hazırlığında

Sarı-lacivertli formayla 99 resmi maça çıkan milli futbolcu İsmail Yüksek, RAMS Başakşehir karşısında oynadığı takdirde 100. maçına çıkacak.

Fenerbahçe kariyerine 2020-2021 sezonunun 19. haftasında MKE Ankaragücü maçında oyuna dahil olarak başlayan Yüksek, o zamandan bu yana gösterdiği performansla dikkat çekiyor. Önce Adana Demirspor, ardından Bursaspor'da kiralık olarak forma giydikten sonra, 2022-2023 sezonu başında sarı-lacivertli ekibe geri döndü.

Jorge Jesus Döneminde Performansı

Portekizli teknik adam Jorge Jesus, Yüksek'e lig, kupa ve Avrupa'da toplamda 32 maçta şans tanıdı. Bu karşılaşmalarda 1672 dakika sahada kalan Yüksek, 1 gol ve 1 asist kaydetti.

İsmail Kartal'ın vazgeçilmez isimlerinden biri olan Yüksek, 2023-2024 sezonunun başlangıcında Kartal'ın ardından göreve gelen Portekizli çalıştırıcı José Mourinho ile de sürekli forma giydi. Mourinho, bu sezon oynanan 24 resmi maçın 19'unda Yüksek'e şans tanıdı.

2022-2023 Sezonu Başarısı

Yüksek, geçen sezon Fenerbahçe formasıyla 47 resmi maçta süre aldı. Bu maçlarda 3 bin 555 dakika sahada kalan milli futbolcu, 1 gol atıp 6 asist yaptı. Aynı zamanda 9 sarı kart ve 2 kırmızı kart cezası aldı.

Geçtiğimiz hafta Athletic Bilbao ile oynanan maçla birlikte Fenerbahçe'deki 99. resmi maçına çıkan İsmail Yüksek, toplamda 6 bin 428 dakika süre aldı ve 2 gol ile 7 asist yaptı. Trendyol Süper Lig'de ise 61 kez sarı-lacivertli forma ile sahaya çıktı.

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