İspanya'da 19 yaşındaki kaleci Raul Ramirez maçta aldığı darbe sonucu hayatını kaybetti

Küçük ligde trajik kaza: Sahada yapılan müdahale ve hastane çabaları sonuç vermedi

İspanya 3. bölgesel futbol liginde oynanan karşılaşmada CD Colindres forması giyen Raul Ramirez (19), 27 Eylül'de Revilla ile oynanan maçın 60. dakikasında hava topuna çıkarken rakip futbolcuyla çarpıştı ve başına darbe aldı.

Sağlık görevlilerinin sahada yaptığı ilk müdahalenin ardından genç kaleci ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Ramirez kurtarılamadı ve tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Cantabria Futbol Federasyonu ve CD Colindres başta olmak üzere birçok bölgesel futbol kulübü, Ramirez'in vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.