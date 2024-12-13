İspanya, Türkiye ile E Grubu'nda Yer Almak İstiyor

İspanya, Dünya Kupası Elemelerinde Türkiye ile E Grubu'nda Yer Almak İstiyor

FIFA 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde İspanya Milli Takımı'nın hedefi, Türkiye ile birlikte E Grubu'nda yer almak. İspanya Milli Takımı Yardımcı Antrenörü Pablo Amo, bu konuda umutlu olduğunu dile getirdi. Amo, "Umarım E Grubu'nda oluruz." dedi.

Türkiye ile E Grubu'nda Olmak İstiyorlar

Türkiye, E Grubu'nda Gürcistan ve Bulgaristan ile birlikte mücadele vermekte. İspanyol teknik heyet ise, Uluslar Ligi çeyrek finalinde oynayacakları Hollanda maçının sonucuna göre gruplarının şekilleneceğini belirtiyor. Eğer İspanya, Hollanda'yı yenerse E Grubu'nda kalacak, aksi takdirde G Grubu'na düşecek.

Uluslar Ligi'nde Başarı Hedefi

Amo, gelecekteki maçların sonucunun çok önemli olduğunu sözlerine eklerken, "Bu, mart ayında (Hollanda maçının tarihi) neler yaşayacağımıza bağlı olarak oldukça şartlandırılmış bir kura çekimi. Şu anda en önemli olan şey, Hollanda maçına mümkün olan en iyi şekilde hazırlanmak." şeklinde konuştu.

İspanyol Basını Türkiye'yi Değerlendiriyor

İspanyol basını, grupları karşılaştırırken Türkiye'nin Polonya'ya göre daha tehlikeli bir rakip olduğunu belirtti. Marca gazetesi, kura çekimi sırasında Türkiye ile eşleşmemek adına "Belki de Hollanda'ya yenilmemiz daha hayırlı olur." ifadesini kullandı.

Türkiye A Milli Takımı'nın Yıldızları

As gazetesi, Türkiye A Milli Futbol Takımı'ndaki önemli oyuncuları da vurguladı. Arda Güler, Kenan Yıldız, Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu, Orkun Kökçü ve Hakan Çalhanoğlu, İspanya için kaygı verici isimler arasında yer alıyor.