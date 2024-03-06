İspanyollar genç yıldızı gözüne kestirdi!

Geçtiğimiz dönemde Galatasaray ve Fenerbahçe tarafından da istenen genç yıldız şimdi de İspanyollar tarafından isteniyor! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

İSPANYOLLAR O İSMİ İSTİYOR

Freiburg U19 takımında futbol hayatına devam eden Berkay Yılmaz genç yaşına rağmen başarılı performansıyla dikkatleri üstüne çekmeye devam ediyor. Türkiye'nin 2005 jenerasyonu olarak değerlendirilen Arda Güler, Kenan Yıldız, Semih Kılıçsoy, Can Uzun gibi isimlerin de yer aldığı ekibin önemli bir parçası olması bekleniyor. A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella da Berkay Yılmaz'ı yakından takip ediyor.





İspanya tarafından gelen haberlere göre Avrupa'daki önemli kulüpler Berkay Yılmaz ile ilgileniyor. Galatasaray ve Fenerbahçe de sol bek için teklifte bulundu ve Eintracht Frankfurt ile Real Betis takımları da genç futbolcuyla ilgilenmeye başladı. Freiburg ara transfer döneminde Fenerbahçe ve Galatasaray tarafından gelen teklfileri değerlendirmedi ve sözleşmesinin 2025 senesine kadar uzatılmak istendiği öğrenildi. Bu sezon genç futbolcu 6 karşılaşmada forma giydi ve 1 gol ile 3 asisti kariyerine yazdırdı. Alt yaş kategorilerinde Milli Takım forması giyen Berkay Yılmaz Türkiye formasıyla 5 maçta yer aldı.