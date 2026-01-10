Isparta 32 Spor 7-0 Adanaspor — TFF 2. Lig Kırmızı Grup

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 18. haftasında Isparta 32 Spor, Adanaspor'u 7-0 yenerek farklı galibiyet elde etti.

Yayın Tarihi: 10.01.2026 18:08
Güncelleme Tarihi: 10.01.2026 18:08
Isparta 32 Spor 7-0 Adanaspor — TFF 2. Lig Kırmızı Grup

Isparta 32 Spor 7-0 Adanaspor — TFF 2. Lig Kırmızı Grup

Maç Özeti

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’un 18. haftasında Isparta 32 Spor, evinde konuk ettiği Adanaspor'u 7-0 mağlup etti.

Stat: Isparta Atatürk

Hakemler: Hatem Yarar, Burak Menteşe, Ali İmran Genli

İlk 11'ler

Isparta 32 Spor: Onur Can Özdemir, Yiğithan Güveli, Kamil İçer (Bedirhan Altunbaş dk. 66), Ertuğrul Kurtuluş (Oğulcan Başol dk. 80), Rıdvan Dönmez, Ziya Alkurt (Orkun Kocakahya dk. 75), Cem Özdemir, Alperen Pak (Resul Türkkalesi dk. 66), Kerem Baykuş, Caner Bağ (Kaan Öztürk dk. 75), Uğur Can

Adanaspor: Talha Eğribayat, Arda Bulca, Emir Işık, Mirac Akay, Semih Bakır, Ömer Faruk Gökalp (Kürşad Duran Şaş dk. 68), İsmail Solmaz, Samet Emlik (Mesut İncekara dk. 68), Deniz Özcan (Muhammed Tap dk. 55), Deniz Eşer (Mücahit Beliren dk. 55), Cebeli Baturhan Ünal (Türker Kaplan dk. 55)

Goller ve Kartlar

Goller: Uğur Can (dk. 25), Ziya (dk. 31 ve 56), Kerem Baykuş (dk. 42), Yiğithan Güveli (dk. 48), Ertuğrul Kurtuluş (dk. 51), Orkun Kocakahya (dk. 88) — Tüm goller Isparta 32 Spor’dan.

Sarı kartlar: Emir Işık, Ömer Faruk Gökalp, Samet Emlik (Adanaspor)

Isparta 32 Spor, farklı skorla aldığı bu galibiyetle Kırmızı Grup’ta dikkat çeken bir sonuç elde etti.

SPO ISBAŞ ISPARTA 32 SPOR: 7 ADANASPOR: 0

SPO ISBAŞ ISPARTA 32 SPOR: 7 ADANASPOR: 0

SPO ISBAŞ ISPARTA 32 SPOR: 7 ADANASPOR: 0

Yazar
EDİTÖR

Volkan Şen

5 yıllık spor basını tecrübesi. Dört büyüklerin transfer haberleri, federasyon kararları ve maç sonu analizlerinde otorite kabul edilir.

İLGİLİ HABERLER

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Tedesco'dan Süper Kupa Finali'nde Tek Değişiklik: Guendouzi 11'de
2
Karabük İdman Yurdu 1-0 52 Orduspor FK — TFF 3. Lig 16. Hafta
3
Halkbank Kadınlar Türkiye Kupası Finali: Galatasaray - Fenerbahçe Opet Basın Toplantısı
4
Galatasaray, Süper Kupa Finalinde Fenerbahçe'ye Karşı 3 Değişiklik
5
Göztepe 2-1 CSKA 1948’i Hazırlık Maçında Yendi
6
Turkcell Süper Kupa: Galatasaray 0-0 Fenerbahçe — 15'te Golsüz Başlangıç
7
Osman Özköylü: Böyle maçları oynamak bizim gibi takımlar için kolay değil

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları