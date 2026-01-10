Isparta 32 Spor 7-0 Adanaspor — TFF 2. Lig Kırmızı Grup

Maç Özeti

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’un 18. haftasında Isparta 32 Spor, evinde konuk ettiği Adanaspor'u 7-0 mağlup etti.

Stat: Isparta Atatürk

Hakemler: Hatem Yarar, Burak Menteşe, Ali İmran Genli

İlk 11'ler

Isparta 32 Spor: Onur Can Özdemir, Yiğithan Güveli, Kamil İçer (Bedirhan Altunbaş dk. 66), Ertuğrul Kurtuluş (Oğulcan Başol dk. 80), Rıdvan Dönmez, Ziya Alkurt (Orkun Kocakahya dk. 75), Cem Özdemir, Alperen Pak (Resul Türkkalesi dk. 66), Kerem Baykuş, Caner Bağ (Kaan Öztürk dk. 75), Uğur Can

Adanaspor: Talha Eğribayat, Arda Bulca, Emir Işık, Mirac Akay, Semih Bakır, Ömer Faruk Gökalp (Kürşad Duran Şaş dk. 68), İsmail Solmaz, Samet Emlik (Mesut İncekara dk. 68), Deniz Özcan (Muhammed Tap dk. 55), Deniz Eşer (Mücahit Beliren dk. 55), Cebeli Baturhan Ünal (Türker Kaplan dk. 55)

Goller ve Kartlar

Goller: Uğur Can (dk. 25), Ziya (dk. 31 ve 56), Kerem Baykuş (dk. 42), Yiğithan Güveli (dk. 48), Ertuğrul Kurtuluş (dk. 51), Orkun Kocakahya (dk. 88) — Tüm goller Isparta 32 Spor’dan.

Sarı kartlar: Emir Işık, Ömer Faruk Gökalp, Samet Emlik (Adanaspor)

Isparta 32 Spor, farklı skorla aldığı bu galibiyetle Kırmızı Grup’ta dikkat çeken bir sonuç elde etti.

SPO ISBAŞ ISPARTA 32 SPOR: 7 ADANASPOR: 0