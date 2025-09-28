Ispartalı sporcular Hırvatistan’da Atlı Dayanıklılık Balkan Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil edecek

Ispartalı sporcular Hüseyin Ege Özbek, Zeynep Barın ve Bade Ersun, 10-12 Ekim’de Hırvatistan’daki Balkan Şampiyonası’nda Türkiye adına yarışacak.

Yayın Tarihi: 28.09.2025 15:31
Güncelleme Tarihi: 28.09.2025 15:42
Ispartalı sporcular Hırvatistan’da Atlı Dayanıklılık Balkan Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil edecek

Ispartalı sporcular Hırvatistan’da Türkiye’yi temsil edecek

Isparta Atlı Spor Kulübü'nden üç milli binici Barban’a gidiyor

Isparta Atlı Spor Kulübü sporcuları Hüseyin Ege Özbek, Zeynep Barın ve Bade Ersun, Hırvatistan’da düzenlenecek Atlı Dayanıklılık Balkan Şampiyonasında Türkiye millî takımı adına yarışacak.

Şampiyona, Barban'da 10-12 Ekim tarihlerinde planlanıyor. Sporcular; Özbek ile Sabah Güneşi, Barın ile Bahtiak ve Ersun ile Yayla Güzeli atlarıyla mücadele edecek.

Isparta Atlı Spor Kulübü Başkanı Ümit Yeter, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, sporcularının millî takım kadrosuna seçilmesinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Yeter, haberin kendilerine ulaşmasıyla çok gurur duyduklarını belirterek, "Özellikle üç sporcumuzun Türkiye'yi temsilen Hırvatistan'a gitmeleri benim hayalimdi. Sporcularıma, Türkiye Binicilik Federasyonuna ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Hayalim gerçekleşmiş olacak, o yüzden çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Yeter, sporcuların uzun bir hazırlık sürecinden geçtiğini aktardı. Sporcuların 2024-2025 yıllarında 20'den 100 kilometreye kadar farklı kategorilerde yarıştığını, hiç elenmeden bu seviyeye geldiklerini ve birincilik, ikincilik, üçüncülük gibi dereceler elde ettiklerini söyledi. Yeter, ayrıca sporcuların günlük 20 ila 30 kilometrelik arazide antrenmanlarla hazırlandığını ve Hırvatistan'da Türkiye'yi başarıyla temsil edeceklerine inandığını ekledi.

Milli sporcu Zeynep Barın ise Türkiye'yi temsil etmenin kendisi için büyük gurur olduğunu vurguladı: "Şanlı bayrağımı dalgalandırmak benim için büyük bir onur. Bunun için elimden gelen her şeyi yapacağım."

Hüseyin Ege Özbek de millî takıma seçilmenin kendisi için çok değerli olduğunu belirterek, Balkan Şampiyonası'nda İstiklal Marşı'nı okutmak için elinden geleni yapacağını söyledi.

Isparta Atlı Spor Kulübü sporcuları Hüseyin Ege Özbek (solda) Zeynep Barın (sağda) ve Bade Ersun...

Isparta Atlı Spor Kulübü sporcuları Hüseyin Ege Özbek (solda) Zeynep Barın (sağda) ve Bade Ersun, Hırvatistan'da düzenlenecek Atlı Dayanıklılık Balkan Şampiyonası'nda milli takım adına yarışacak.

Isparta Atlı Spor Kulübü sporcuları Hüseyin Ege Özbek (solda) Zeynep Barın (sağda) ve Bade Ersun...

İLGİLİ HABERLER

Yalova'da 3 Büyük İhale: Çocuk Parkından Medikal Gaza Tarihler Belli

MEB'den Öğretmenlere Müjde: Divarese'de %60'a Varan İndirim Başladı

2025'te Ev Hanımlarına Müjde: Emeklilik ve Nakit Destek Paketi

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Yatağan Personeline 97.000 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Cumhurbaşkanlığı Kupası’nda Yüzbaşı Burak Uluçay 'Kutlu' ile şampiyon
2
Uluslararası Samsun Açık WTA 125 Tenis Turnuvası Başladı
3
Masa Tenisi Süper Lig 2. Etap Maçları Adana'da Başladı
4
Eczacıbaşı, Vakıfbank'ı mağlup ederek dünya şampiyonu oldu
5
Hakkarigücü 1-0 Prolift Giresun | Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi — 2'de 2
6
1. Gran Fondo Yalova 2025: Dereceye Giren Sporculara Ödüller Verildi
7
Ispartalı sporcular Hırvatistan’da Atlı Dayanıklılık Balkan Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil edecek

29 Eylül'e Dikkat: OGM 45 İlde 262 Daimi İşçi Alıyor

Ümraniye'de Öğrencilere Her Akşam Ücretsiz Öğrenci Lokantası

Türkiye-ABD Arasında Tarihi Nükleer İşbirliği Mutabakatı İmzalandı

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Yatağan Personeline 97.000 TL

Esnafa 3 Ay Ertelemeli Masrafsız Kredi: Şekerbank'tan Ahilik Haftası Desteği

Canik'te şartsız burs: Üniversiteye yerleşen öğrencilere 4 yıl boyunca destek

Türkiye Finans'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 29.500 TL'ye Varan Ödeme

2025'te Ev Hanımlarına Müjde: Emeklilik ve Nakit Destek Paketi

Bakanlık Açıkladı: Baklava, Sucuk, Peynir ve Zeytinyağında Hileli Ürünler Listesi

Yalova'da 3 Büyük İhale: Çocuk Parkından Medikal Gaza Tarihler Belli

EGM Promosyonunda Rekor Talep: 270 Bin TL Nakit ve 600 Bin TL Faizsiz Kredi

MEB'den Öğretmenlere Müjde: Divarese'de %60'a Varan İndirim Başladı