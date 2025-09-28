Ispartalı sporcular Hırvatistan’da Atlı Dayanıklılık Balkan Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil edecek

Ispartalı sporcular Hırvatistan’da Türkiye’yi temsil edecek

Isparta Atlı Spor Kulübü'nden üç milli binici Barban’a gidiyor

Isparta Atlı Spor Kulübü sporcuları Hüseyin Ege Özbek, Zeynep Barın ve Bade Ersun, Hırvatistan’da düzenlenecek Atlı Dayanıklılık Balkan Şampiyonasında Türkiye millî takımı adına yarışacak.

Şampiyona, Barban'da 10-12 Ekim tarihlerinde planlanıyor. Sporcular; Özbek ile Sabah Güneşi, Barın ile Bahtiak ve Ersun ile Yayla Güzeli atlarıyla mücadele edecek.

Isparta Atlı Spor Kulübü Başkanı Ümit Yeter, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, sporcularının millî takım kadrosuna seçilmesinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Yeter, haberin kendilerine ulaşmasıyla çok gurur duyduklarını belirterek, "Özellikle üç sporcumuzun Türkiye'yi temsilen Hırvatistan'a gitmeleri benim hayalimdi. Sporcularıma, Türkiye Binicilik Federasyonuna ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Hayalim gerçekleşmiş olacak, o yüzden çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Yeter, sporcuların uzun bir hazırlık sürecinden geçtiğini aktardı. Sporcuların 2024-2025 yıllarında 20'den 100 kilometreye kadar farklı kategorilerde yarıştığını, hiç elenmeden bu seviyeye geldiklerini ve birincilik, ikincilik, üçüncülük gibi dereceler elde ettiklerini söyledi. Yeter, ayrıca sporcuların günlük 20 ila 30 kilometrelik arazide antrenmanlarla hazırlandığını ve Hırvatistan'da Türkiye'yi başarıyla temsil edeceklerine inandığını ekledi.

Milli sporcu Zeynep Barın ise Türkiye'yi temsil etmenin kendisi için büyük gurur olduğunu vurguladı: "Şanlı bayrağımı dalgalandırmak benim için büyük bir onur. Bunun için elimden gelen her şeyi yapacağım."

Hüseyin Ege Özbek de millî takıma seçilmenin kendisi için çok değerli olduğunu belirterek, Balkan Şampiyonası'nda İstiklal Marşı'nı okutmak için elinden geleni yapacağını söyledi.

