İstanbul Başakşehir, Viking Maçına Hazır!

İstanbul Başakşehir, Viking ile yarın oynayacağı UEFA Konferans Ligi maçı için hazırlıklarını tamamladı.

Yayın Tarihi: 06.08.2025 21:32
Güncelleme Tarihi: 06.08.2025 21:32
İstanbul Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda Norveç ekibi Viking ile deplasmanda oynayacağı ilk maç için hazırlıklarını tamamladı.

Antrenman Detayları

Karşılaşmanın oynanacağı Viking Stadı'nda, teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleri ve pas çalışmasıyla başladı. İdmanın basına kapalı bölümünde ise taktik organizasyonlar üzerinde durulduğu öğrenildi.

Antrenmanı, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ da yakından takip etti.

Maç Zamanı

Viking-Başakşehir müsabakası, yarın TSİ 20.00'de başlayacak.

İstanbul Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda Norveç ekibi Viking ile yarın deplasmanda yapacağı ilk maçın hazırlıklarını Norveç'in Viking Stadı'nda tamamladı. İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, antrenmanı takip etti.

İstanbul Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda Norveç ekibi Viking ile yarın deplasmanda yapacağı ilk maçın hazırlıklarını Norveç'in Viking Stadı'nda tamamladı. İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, antrenmanı takip etti.

