İstanbul Başakşehir, Viking Maçına Hazır!
İstanbul Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda Norveç ekibi Viking ile deplasmanda oynayacağı ilk maç için hazırlıklarını tamamladı.
Antrenman Detayları
Karşılaşmanın oynanacağı Viking Stadı'nda, teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleri ve pas çalışmasıyla başladı. İdmanın basına kapalı bölümünde ise taktik organizasyonlar üzerinde durulduğu öğrenildi.
Antrenmanı, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ da yakından takip etti.
Maç Zamanı
Viking-Başakşehir müsabakası, yarın TSİ 20.00'de başlayacak.
