İstanbul Boğazı'nda Dünya Yat Yarışları Coşkusu

Cumhurbaşkanlığı 6. Uluslararası Yat Yarışları İstanbul Boğazı'nda Gerçekleşti

Cumhurbaşkanlığı 6. Uluslararası Yat Yarışları Kurtuluş Kupası'nın İstanbul Boğazı etabı, renkli görüntülere sahne oldu. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın katkılarıyla düzenlenen bu etkinlik, Samsun Valiliği ve Samsun Büyükşehir Belediyesi iş birliği ile hayata geçirildi.

Dolmabahçe'de Saygı Duruşu

Yarış, Dolmabahçe Sarayı önünde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e saygı duruşu ile başlamasının ardından, yaklaşık 300 yelkenci Beşiktaş-Beykoz arasındaki parkurda zorlu mücadeleler verdi.

Yarışmanın Detayları

Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışı Komite Başkanı ve İstanbul Açık Deniz Yat Yarış Kulübü Başkanı Ekrem Yemlihaoğlu, Kurtuluş Kupası'nın ikinci etabını 19 Mayıs'ta İstanbul'da düzenlemekten büyük mutluluk duyduklarını belirtti. Yemlihaoğlu, "Samsun'a giden ekipler, Bandırma Vapuru'nun rotasında Samsun'a ulaştı. İstanbul'da da Ata'ya saygı duruşuyla başladığımız bu yarış bizi çok gururlandırdı. Her yıl yarışlarımıza daha büyük katılım gerçekleşiyor. Bu büyük mücadelelere katılan tüm ekiplerimizi kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı 6. Uluslararası Yat Yarışları Kurtuluş Kupası'nın ikinci ayağı olan İstanbul Boğazı etabı yarışı yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı 6. Uluslararası Yat Yarışları Kurtuluş Kupası'nın ikinci ayağı olan İstanbul Boğazı etabı yarışı yapıldı.