İstanbul Büyükşehir Belediyespor 3-0 Halkbank — Çeyrek Finalde

İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley 2. Grup'ta Halkbank'ı 3-0 yenerek RAMS Global Cizre Belediyespor'un çekilmesiyle çeyrek finale yükseldi.

Yayın Tarihi: 21.10.2025 18:29
Güncelleme Tarihi: 21.10.2025 18:29
Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley 2. Grup

İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Halkbank karşısında etkili bir performans sergileyerek maçı 3-0 kazandı.

Gruptaki bu sonuçla İstanbul temsilcisi, turnuvada bir üst tura yükselme başarısı gösterdi. Karşılaşma boyunca disiplinli savunma ve organize hücumlarla öne çıkan ekip, rakibi karşısında setleri rahatlıkla aldı.

Öte yandan, RAMS Global Cizre Belediyespor'un kupadan çekilmesiyle birlikte İstanbul Büyükşehir Belediyespor, çeyrek finale adını yazdırdı. Kulübün bu başarısı, takımın turnuvadaki iddiasını güçlendirdi.

Maçın skoruyla birlikte hem takım hem de taraftarlar için beklentiler yükselirken, İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un bir sonraki rakibi ve çeyrek final programı ile ilgili gelişmeler takip edilecek.

Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley 2. Grup'ta İstanbul Büyükşehir Belediyspor ile Halkbank, Cengiz Göllü Salonu'nda karşılaştı.

