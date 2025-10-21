İstanbul Büyükşehir Belediyespor 3-0 Halkbank — Çeyrek Finalde

İstanbul Büyükşehir Belediyespor 3-0 Halkbank

Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley 2. Grup

İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Halkbank karşısında etkili bir performans sergileyerek maçı 3-0 kazandı.

Gruptaki bu sonuçla İstanbul temsilcisi, turnuvada bir üst tura yükselme başarısı gösterdi. Karşılaşma boyunca disiplinli savunma ve organize hücumlarla öne çıkan ekip, rakibi karşısında setleri rahatlıkla aldı.

Öte yandan, RAMS Global Cizre Belediyespor'un kupadan çekilmesiyle birlikte İstanbul Büyükşehir Belediyespor, çeyrek finale adını yazdırdı. Kulübün bu başarısı, takımın turnuvadaki iddiasını güçlendirdi.

Maçın skoruyla birlikte hem takım hem de taraftarlar için beklentiler yükselirken, İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un bir sonraki rakibi ve çeyrek final programı ile ilgili gelişmeler takip edilecek.

Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley 2. Grup'ta İstanbul Büyükşehir Belediyspor ile Halkbank, Cengiz Göllü Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Halkbank takımından Yiğit Hamza Arslan (23), İstanbul Büyükşehir Belediyesporlu Halil İbrahim Yücel (8), Cemal Özgür (12) ve Bradley Robert Gunter (18) ile mücadele etti.