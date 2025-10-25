İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Rams Global Cizre Belediyespor'u 3-1 Yendi | SMS Grup Efeler Ligi

Maç Özeti

SMS Grup Efeler Ligi'nin ilk haftasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Rams Global Cizre Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.

Konuk ekip, servis ve bloklarda etkili bir performans sergileyerek maçı lehine çevirdi. İstanbul Büyükşehir Belediyespor böylece sezonun açılış haftasını galibiyetle kapattı.

Rams Global Cizre Belediyespor ise evindeki mücadeleden mağlubiyetle ayrıldı; takım önümüzdeki haftalarda toparlanma hedefiyle sahaya çıkacak.

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 1. haftasında Rams Global Cizre Belediyespor, Cizre 100. Yıl Stadında İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u konuk etti. Cizre Kulübü yönetimi müsabaka öncesinde maçın başhakemi Tolgahan Dinçer'e (sağ 2) çiçek verdi.