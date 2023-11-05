İstanbul'da 45. Maraton başlıyor: Hazırlıklar tamamlandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenen, Türkiye İş Bankası'nın isim sponsorluğundaki 45. İstanbul Maratonu, yarın İstanbul'un farklı bölgelerinde koşulacak. Dünyanın kıtalararası koşulan tek maratonu unvanını taşıyan ve Dünya Atletizm Birliği tarafından "Gold Label" kategorisinde değerlendirilen bu büyük spor etkinliği, İstanbul'da her yıl heyecanla bekleniyor.

Maraton, Anadolu yakasından başlayacak ve Avrupa yakasında son bulacak. Bu büyük organizasyonda, maraton (42,195 kilometre), 15 kilometre koşu, 8 kilometrelik kurumsal koşu ve 8 kilometrelik halk koşusu kategorilerinde yarışlar gerçekleşecek.

Toplamda 15 bin çipli sporcu, 42 kilometre ve 15 kilometre kategorilerinde yarışacak. Ayrıca, kurumsal ile halk koşusu kategorilerinde 15 biner koşucu, toplamda 45 bin sporcu bu muhteşem organizasyonda mücadele edecek.





İstanbul Maratonu için, parkur ve bağlantı yolları araç trafiğine kapatılacak. Avrupa Yakası'nda saat 03.00'ten itibaren 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne çıkan tüm yollar, saat 06.00'dan itibaren ise Galata Köprüsü iki yönlü trafiğe kapatılacak. Katılımcılar, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yerine alternatif olarak Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim Köprüleri'ni kullanabilecekler.

Bu yılki organizasyonda, İstanbul Maratonu'nun önceki şampiyonları da yarışa katılacak. Daniel Kibet, Benard Sang ve Robert Kipkemboi gibi başarılı atletler, şampiyonluk için kıyasıya mücadele edecekler. Ayrıca, Reuben Kiprop Kipyego ve Gadisa Shumie gibi uluslararası yıldızlar da İstanbul'daki organizasyona katılacak.

Kadınlarda ise Beatrice Cheptoo ve Sifan Melaku gibi güçlü atletlerin yarışta yer alması bekleniyor.

İstanbul Maratonu'nda erkekler ve kadınlarda birinci olanlara 30 bin dolar para ödülü verilecek. Maratonda ikinci olanlar 15 bin, üçüncüler ise 10 bin dolar ödül alacak. Türk sporcular arasında da ödüller dağıtılacak; birinci olanlar 40 bin lira, ikinciler 30 bin lira, üçüncüler ise 20 bin lira ödül kazanacaklar.

Bu heyecan dolu maraton, İstanbul'un tarihi ve coğrafi güzelliklerini keşfetmek isteyen sporcular ve sporseverler için unutulmaz bir deneyim olacak. Maraton, Cumhuriyet'in 100. yılını kutlama etkinliklerine de katkı sağlayacak ve TRT Spor Yıldız'dan canlı olarak yayınlanacak. İstanbul, yarın spor ve koşu tutkunlarıyla dolup taşacak! İstanbul'da düzenlenecek 45. İstanbul Maratonu, sporun ve dayanışmanın bir araya geldiği unutulmaz bir etkinlik olmaya aday. Dünyanın dört bir yanından gelen binlerce sporcu, bu büyük organizasyonun bir parçası olacak ve İstanbul'un güzelliklerini koşarak keşfetme fırsatı bulacaklar. Büyük ödüller ve uluslararası yarışmacılarla dolu bu maraton, sporseverlerin ve şehir sakinlerinin bir araya geldiği unutulmaz bir gün olacak. İstanbul, sporun birleştirici gücünü bir kez daha gösterecek ve bu muhteşem organizasyonun ev sahibi olarak gurur duyacak.