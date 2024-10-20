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İstanbul'da L'Etape Türkiye by Tour de France Yarışları Tamamlandı

İstanbul'da gerçekleşen L'Etape Türkiye by Tour de France, başarılı bir organizasyonla sona erdi.

Yayın Tarihi: 20.10.2024 13:27
Güncelleme Tarihi: 20.10.2024 13:27
İstanbul'da L'Etape Türkiye by Tour de France Yarışları Tamamlandı

L'Etape Türkiye by Tour de France İstanbul'da Gerçekleşti

L'Etape Türkiye by Tour de France, ilk defa İstanbul'da bisiklet tutkunlarını bir araya getirdi. Yarış, 109 km uzunluğunda bir parkurda düzenlendi.

Yarış Detayları

Küçüksu Kasrı'ndan start alan organizasyonda, katılımcılar Anadolu Hisarı üzerinden geçerek Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü kullanarak Avrupa Yakası'na geçtiler. Daha sonra Rumeli Hisarı'nı geçerek tekrar Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nden Polonezköy’e ilerlediler. Yarışların sonu yine Küçüksu Kasrı'nda gerçekleşti.

Dereceye Girenler

Erkeklerde, 109 km'lik parkuru 2 saat 55 dakika 5 saniyede tamamlayarak birinci olan Anton Hrabovskyi'nin ardından, Gökhan Uzuntaş 2 saat 56 dakika 54 saniye ile ikinci, Ege Onat Doğuşlu ise 3 saat 2 dakika 17 saniyelik derecesiyle üçüncü oldu.

Kadınlarda lider 3 saat 26 dakika 2 saniyelik süresiyle Şeniz Pamuk olurken, Züleyha Dikbaş 3 saat 46 dakika 39 saniye ile ikinci, Aslıhan İkizoğlu Dinç 3 saat 50 dakika 4 saniyeyle üçüncü sırayı aldı.

Ödül Töreni ve Takdimler

Madalya ve kupalarını İstanbul Vali Yardımcısı Ünal Kılıçarslan kadınlara, Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Isabelle Dumont ise erkeklere takdim etti. Dumont, etkinliği değerlendirerek "Harika bir organizasyondu, tüm katılımcıları tebrik ediyorum," dedi.

Kısa Parkur Sonuçları

59 kilometrelik parkurda, kadınlarda Gökçe Demirsoy 1 saat 43 dakika 38 saniyede birinci olurken, Aylin Yüce ve Sevcan Alper Özcan sırasıyla ikinci ve üçüncü oldu. Erkeklerde ise Murat Uslu 1 saat 36 dakika 35 saniyede birinci gelerek, Cengiz Güner ve Melih Taş'ı geride bıraktı.

Özel Fırsatlar

Yarışta dereceye giren 6 sporcu, Fransa'daki L'Etape du Tour de France’a katılma hakkı kazandı. Ayrıca, Şeniz Pamuk ve Anton Hrabovskyi, L'Etape Reward Programı ile Fransa’daki etkinliklerden birine katılma şansı elde etti.

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